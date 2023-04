Unión Regional: Villa Rosa se lo dio vuelta a Progreso y mantuvo el liderazgo

Se jugó esta tarde la quinta fecha del Torneo Unión Regional de Fútbol Diego Armando Maradona.

San Martín igualó 1-1 con Ventana. Para el dueño de casa anotó Enrique Coria y Matías Juan para la visita.

Suteryh goleó 4-0 a Alem de visitante con gritos de Franco Ortíz -2-, Ivan Baglietti y Yonathan Escobar.

En El Perdido, Villa Rosa se lo dio vuelta a Progreso y venció 2-1 para seguir en la punta. Facundo Arana abrió la cuenta para el dueño de casa, pero Gianfranko Crisci convirtió por partida doble para el albiverde.

Con dos goles de Sergio Lindner, Ferroviario superó 2-1 Divisorio. Descontó Ale Rodríguez.

Atlético derrotó 4-1 a Pelota. Para el albirrojo marcaron Jonathan Ramírez, Román Galeano, Agustín Rojas y Luca Ferrucci. Había igualado transitoriamente Jorge Bottini.

En Coronel Pringles, Almaceneros le ganó 1-0 a Alumni con gol de Matías Ortelli.

Finalmente, Independiente se despachó con otra goleada y mantiene puntaje ideal. Es vez fue 6-1 frente a Porteño en Saldungaray. Facundo Schmidt, Pablo Gette, Valentín Aversano, Diego Banegas -2- y Lisandro D’Addario convirtieron para el rojo. Milco Montibeller marcó para el local. (Con información de Bola 8).

POSICIONES: Villa Rosa, 13 puntos; Independiente CD, 12; Atlético y Suteryh, 11; Independiente CP y Progreso, 9; San Martín y Ventana, 7; Ferroviario, 6; Alumni y Almaceneros, 4; Alem y Divisorio, 1; Pelota, 0.

PRÓXIMA FECHA (SEXTA): Almaceneros vs. Porteño, Independiente CD vs. Progreso, Villa Rosa vs. Atlético, Pelota vs. Alem, Suteryh vs. San Martín, Ventana vs. Ferroviario y Divisorio vs. Independiente CP. Libre: Alumni. (16-04-23).