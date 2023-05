Unión Regional: Suteryh le ganó esta noche a Ferroviario y trepó al segundo lugar

Suteryh venció esta noche 1-0 como visitante a Ferroviario y escaló a la segunda ubicación del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona en el partido que completó la séptima fecha.

A los 18 del primer tiempo se fue expulsado Emanuel Ruggeri por doble amarilla en el equipo aurinegro.

A los 43 de la misma etapa, Matías Martin anotó el único gol del partido.

Tres minutos después, ya en el descuento, Germán Daher vio la roja directa y el local se quedó con 9.

En el complemento hubo pocas emociones, Ferroviario hizo un gran desgaste físico y el «Sute» no logró hacer valer la superioridad numérica para ampliar la ventaja en el marcador.

POSICIONES: Independiente CD, 18 puntos; Suteryh, 17; Villa Rosa, 16; Independiente CP, 15; Atlético, 14; San Martín y Progreso, 10; Ferroviario, 9; Ventana y Alumni, 7; Almaceneros, 6; Porteño, 5; Pelota, 3; Divisorio y Alem, 1.

PRÓXIMA FECHA (OCTAVA): Divisorio vs. Suteryh, Independiente CP vs. Pelota, Ferroviario vs. Villa Rosa, San Martín vs. Independiente CD, Alem vs. Almaceneros, Atlético vs. Alumni, Progreso vs. Porteño. Libre: Ventana.