Unión Regional: el clásico dorreguense terminó en tablas

Independiente y Ferroviario terminaron 2-2 en un vibrante partido por la novena del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona.

Los goles del local fueron de Diego Banegas y Joaquín Boesen, mientras que Sergio Lindner, la figura del encuentro, anotó los dos gritos del aurinegro.

En el otro partido disputado en nuestra ciudad, Villa Rosa logró sobre el final una importante victoria sobre Independiente de Coronel Pringles. Montero e Hidalgo anotaron para el albiverde y Romero había alcanzado la igualdad transitoria.

Suteryh conservó la punta al vencer 3-0 a Ventana con tantos de Joaquín Martínez, Franco Ortiz y Elías Folasco.

Pelota derrotó 3-1 a Divisorio. Convirtieron para el vencedor Bottini, Aguirre y García. Descontó Pérez.

San Martín se trajo los tres puntos de Pringles al doblegar 2-0 a Almaceneros con goles de Enrique Coria y Matias Prado.

En Saldungaray, Atlético superó 3-0 a Porteño con gritos de Galeano, Scalco y Cleppe en contra.

Finalmente, Alumni goleó 6-1 a Alem. Kevin Pérez, Emanuel Ferreyra, Antonio Morley, Bautista Baliani-2, Matías Lozano marcaron para el ganador. Juan Ferreyra hizo el descuento.

POSICIONES: Suteryh, 23 puntos; Villa Rosa, 22; Independiente CD y Atlético, 20; San Martín, 14; Progreso y Ferroviario, 13; Independiente CP, 12; Almaceneros, Alumni 10; Pelota, 9; Ventana, 7; Porteño, 5; Divisorio y Alem, 1.

PRÓXIMA FECHA (DÉCIMA): Ventana vs. Pelota, Divisorio vs. Villa Rosa, Independiente CP vs. Independiente CD, Ferroviario vs. Almaceneros, San Martín vs. Alumni, Alem vs. Porteño y Atlético vs. Progreso. Libre: Suteryh. (Foto captura de pantalla Dame Pelota).(14-05-23).