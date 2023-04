Unión Regional: Atlético bajó a Villa Rosa e Independiente de Dorrego es único puntero con puntaje ideal

Se disputó esta tarde la sexta fecha del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona.

Estos fueron los resultados:

Villa Rosa 1 (Bruno Montero, de penal)

Atlético 2 (Juan Román Galeano, Nicolás Lozano)

Independiente CD 2 (Pablo Gette, Diego Banegas)

Progreso 0

Suteryh 3 (Martín Palacio, en contra; Joaquín Martínez, Elías Folasco)

San Martín 1 (Joaquín Montes de Oca)

Pelota 8 (Mariano Suppes, Agustín Argaña, Alejandro Peton, Agustín Sieben, Mariano Meyer, Jorge Bottini -3),

Alem 1 (Marcos García).

Almaceneros 1 (Emanuel Duhau)

Porteño 1 (Renzo Fernández)

Ventana 1 (Espínola)

Ferroviario 5 (Benjamín Fernández, Sergio Lindner, Germán Daher -2-, Gonzalo Rupell)

Divisorio 0

Independiente CP 3 (Mariano Young -2-). Abraham Yañez).

POSICIONES: Independiente CD, 15 puntos; Atlético y Suteryh, 14; Villa Rosa, 13; Independiente CP, 12; Ferroviario y Progreso, 9; San Martín y Ventana, 7; Porteño y Almaceneros, 5; Alumni, 4; Pelota, 3; Alem y Divisorio, 1.

PRÓXIMA FECHA (SÉPTIMA): Independiente CP vs. Ventana, Ferroviario vs. Suteryh, San Martín vs. Pelota, Alem vs. Villa Rosa, Atlético vs. Independiente CD, Progreso vs. Almaceneros, Porteño vs. Alumni. Libre: Divisorio. (Foto captura de pantalla Dame Pelota).(23-04-23).