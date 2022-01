Una mujer denunció que fue estafada por un banco por más de 1 millón de pesos

Melina González es una vecina de Bahía Blanca que denunció en las últimas horas que fue estafada por un banco por más de 1 millón de pesos.

“La modalidad fue a través de transferencias Debin. Me dejaron sin línea un domingo a la tarde, al otro día miro el homebanking y se habían trasferido más de un millón de pesos. No entiendo realmente como pasó. Es algo que no puedo comprender”, contó la víctima a Telefe Noticias.

Melina es beneficiaria del Plan Procrear, tenía el dinero en el Banco Hipotecario y sostuvo que realizó la denuncia correspondiente en Fiscalía.

A raíz de visibilizar públicamente su problema, contó que varias personas le refirieron que les había sucedido lo mismo. “Es aleatorio porque le está pasando a varios beneficiarios del Procrear. Había iniciado la construcción, este era el segundo desembolso que recibía para poder terminarla. Sin esto, no puedo finalizar. Espero que se solucione lo antes posible”.

"Lo hago público para que la gente sepa que estos delitos están ocurriendo. Hay que estar atentos y prevenidos. Espero que el banco tome medidas de seguridad para mejorar estas transferencias que se hacen y que nos pueda dar solución a todas las familias que estamos en esta situación. Hasta ahora no he escuchado de alguien que se lo haya resuelto, pero espero que tenga resultado positivo porque lo único que queremos es terminar la casa", finalizó.