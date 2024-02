Un exfuncionario de un municipio del PRO fue condenado por agredir a un productor rural

Un exfuncionario municipal fue condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso a causa de las lesiones sufridas por un productor rural durante una discusión. El hecho ocurrió en 2017, cuando Enrique Merlo, se desempeñaba como secretario de Obras Públicas de Mariano Barroso, ex Jefe comunal de 9 de julio, uno de los actuales bastiones del PRO.

Según detalla el sitio El Regional Digital, la causa se originó en una denuncia del productor rural Mario Oyanguren, luego de un violento episodio ocurrido tras una jornada de intensas lluvias.

Los efectos de las tormentas, hicieron coincidir a ambos en un alcantarillado de un camino rural. Un reclamo del productor, debido a que en el camino lindante a su campo tenía seis alcantarillas tapadas, derivó en una discusión entre los involucrados.

La violenta agresión a un productor y el fallo de la Justicia

Según la denuncia efectuada por Oyanguren, tras un intercambio de palabras que subió de tono, el funcionario municipal empujó al denunciante a un zanjón con agua y le ocasionó serias lesiones.

Merlo empuja al denunciante, al retirarse Merlo, la víctima fue asistida por un pescador que estaba en el lugar y testigo de aquella situación.

“Me toma del cuello y me tira al zanjón del lugar, el cual es profundo y mucha agua en el que casi me ahogo al no poder hacer pie, logro salir y le pido una explicación e intento agarrarme nuevamente y se lo impidió Marini (Marcelo) – ex director de Vialidad y Obras Públicas- y de ahí me fue caminando unos kilómetros, hasta que un pescador que estaba en el lugar y tomo foto de lo sucedido, me llevo en su moto hasta mi campo” relató.

La insistencia del productor para que no expire la causa – la lesión le provocó problemas de salud y derivó en una cirugía en uno de sus hombros- derivó en una condena de la jueza Dra. María Teresa Bromaggio, que impuso a Merlo una pena de dos años en suspenso. (Infocielo). (13-02-24).