Trigo y cebada, a mitad de campaña en la región

Avanza la siembra de los cereales invernales con situaciones opuestas: por un lado los perfiles empiezan a sufrir la escases de agua, y por el otro la falta de piso dificulta continuar con las labores de implantación.

• ZONA NORTE: Importante avance de las labores de siembra alcanzando el 80% del área de trigo y de cebada. En gran parte de esta superficie, comienza a manifestarse estres hídrico en los primeros centímetros del suelo.

• ZONA CENTRO: Presenta un leve avance del 50%, por la falta de piso debido a las precipitaciones ocurriadas. Se implantó el 60% del trigo, restando sembrar materiales de ciclo intermedio/corto y el 40% de la cebada. La elección de la cebada se ve favorecida por la posibilidad de realizar un cultivo de segunda mejorando el margen total del ciclo productivo.

• ZONA SUR: La siembra en la región alcanzó el 40% de la superficie programada para la presente campaña. La superficie de trigo presenta un 40% de avance mientras que la cebada lleva un 50%, por ser este último utilizado como doble propósito.

Maíz

La cosecha de maíz no presenta avances por falta de piso y alta humedad de los granos, que supera en muchos casos el 18-19%. Los planteos tempranos en gran parte fueron trillados, restando cosechar los materiales tardios que representan la mayor proporción esta campaña.

En la zona norte la cosecha mantiene el avance del 45%. Los rendimientos han sido muy variables, promediando los 7.500 kg/ha, un aumento del 16% en comparación al ciclo pasado.

En la zona centro la cosecha ronda el 35% de la superficie destinada al cultivo. Los rindes son muy heterogéneos dependiendo de las lluvias recibidas, con una media estimada de 5.500 kg/ha (+14% i.a.). En algunas áreas, se recolectaron lotes para consumo animal.

En la zona sur se cosechó el 25% de la superficie, las labores continúan detenidas y se estima que se reanudarán el mes próximo con mejores condiciones de humedad. El rendimiento esperado se ubica en 4.000 kg/ha, un 2% superior a la media de la campaña previa.

RENDIMIENTO ESTIMADO: 6.200 kg/ha (+14% i.a.) promedio en la región de estudio.

El 60% de la superficie de maíz se encuentra en madurez.

El 40% fue cosechado, siendo mayormente materiales de primera.

Clima

Los datos relevados al 19 de junio por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca contabilizaron un promedio de 16 mm en el sudoeste bonaerense, un 44% inferior al promedio de los últimos 8 años. Las precipitaciones ocurridas retrasan el avance de siembra de los cultivos de fina.

Al 30 de junio se pronostican precipitaciones de hasta 30 mm según el área. De cumplirse, favorecerían el desarrollo de los cultivos invernales implantados.

Hasta el 30 de junio se estiman heladas con una probabilidad de ocurrencia del 95% en gran parte del área.

Zonas

Zona norte: Bolívar – C. Cáseres – Daireaux – G. Villegas – H. Irigoyen – Pehuajó – Rivadavia – T. Lauquen – Chapaleufú – Maracó – Pellegrini – Salliqueló – Tres Lomas.

Zona centro: A. Alsina – Azul – Benito Juárez – C. Dorrego – C. Pringles – C. Suárez – G. Lamadrid – G. Chávez – Guaminí – Laprida – Olavarría – Saavedra – San Cayetano – Tres Arroyos – Catriló – Conhelo – Quemú Quemú – Rancul – Realizó – Trenel.

Zona sur: Bahía Blanca – C. Rosales – Patagones – Puan – Tornquist – Villarino – Atreucó – Capital- Guatraché – Hucal – Toay – Utracán. (Fuente y Foto Infosudoeste). (28-06-24).