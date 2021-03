Tras su sobreseimiento, el bahiense Lopes apuntó contra los que “se cargaron” a un intendente

“Tuvieron que pasar 15 años”, remarcó el exintendente bahiense Rodolfo Lopes al analizar la resolución que conoció la semana pasada de la Cámara de Casación que falló a favor de su sobreseimiento de manera definitiva en la causa judicial en la que se lo acusaba de estafa y malversación de fondos.

En diálogo con Radio Altos afirmó que “se terminó todo”, que no hubo apelación por parte de la fiscalía y que de esta manera ha quedado firme la sentencia de octubre del año pasado en la que se había dictado el sobreseimiento del ex jefe comunal y de todas las personas que estaban involucradas en la investigación.

Aseveró que pasaron 15 años por las idas y vueltas y las dilaciones de los fiscales. “Siempre fuimos sobreseídos en todas las instancias, tengo 7 fallos de sobreseimiento: 6 pertenecen a Cámaras y otro a una jueza de primera instancia. Los siete fallos fueron por unanimidad y siempre de sobreseimiento”, destacó.

Sin embargo, advirtió que la fiscalía “se la pasó estos 15 años apelando y apelando” y eso permitía “mantener en forma inextinguible la causa”. Tildó esa situación de “espantosa” y planteó que habría que cobrarles a los fiscales el gasto que le han ocasionado a la Provincia durante 15 años “para que una causa termine de esta forma”. “No había nada”, insistió.

Asimismo, se refirió a las declaraciones en la causa dólar futuro de la vicepresidenta Cristina Fernández quien mencionó “los costos de estos esquemas y de utilizar a la Justicia para favorecer actividades políticas”, y opinó que en su caso, “lo que hicieron fue utilizar a la Justicia para justificar una destitución que nunca tuvo visos claros”.

Y completó que todos los argumentos planteados para avanzar en su destitución luego fueron descartados por el Tribunal de Cuentas. “Fue una patraña, fue utilizar una causa para generar desconcierto y duda; lo que provocó eso fue la destitución, que se llevó puesta a la democracia y al 42% de la población que nos había elegido”, resumió.

Lopes afirmó que su gobierno municipal tenía un programa ejemplar y al ser destituido, el Municipio estaba saneado. En ese punto, dijo que le gustaría discutir en forma pública y con los papeles en la mano “con todos los sinvergüenzas” que levantaron la mano para destituir al intendente. “Pasaron por encima de la voluntad del pueblo y rompieron con un gobierno que por su puesto estaba haciendo todo lo que había dicho que iba a hacer y lo habíamos hecho en poco tiempo”, manifestó.

Para el ex intendente bahiense, “el objetivo fue sacarnos del medio, después vinieron y se dedicaron a robar”. A modo de ejemplo, habló del “primer gran robo a la ciudad” que entendió fue haberle dado el contrato del estacionamiento medido y pago, en forma directa y sin discusión, por cinco años a la firma Altec. “Como eso, tengo 30 o 40 cosas para mostrar. Cuando tenga la resolución final de mi sobreseimiento haré una conferencia y explicaré cuál era la decisión de hacer lo que hicieron”, enfatizó.

Sostuvo que la gran responsabilidad fue de los concejales duhaldistas que habían asumido junto a él y que “levantaron la mano” para ayudar al radicalismo a destituirlo. “El radicalismo buscó la forma de sacarme y la gran responsabilidad está en los concejales que llegaron conmigo y levantaron la mano”, reiteró.

Consideró que quienes estuvieron detrás de su destitución “necesitaban el gobierno municipal” y recalcó que así quedó demostrado en lo que ocurrió con determinados contratos, por ejemplo, el de Altec. “Fue un robo durante todo el tiempo que estuvieron y siguen robando”, denunció.

Por último, expresó que siempre estuvo tranquilo, que no tiene odio ni rencores, y que no reniega de toda la Justicia, ya que hay un sector que fue consciente y ha generado los fallos de sobreseimiento. “Pasaron 15 años, lo que me dañaron no me lo devolverán nunca, hicieron sufrir a mi familia y a la de todos los que conformamos el gobierno municipal”, concluyó. (Frente a Cano). (09-03-21).