Tras “manifestaciones de numerosos vecinos por ruidos”, regularán la habilitación de canchas deportivas en la ciudad

Debido a “la manifestación de numerosos vecinos de la ciudad cabecera respecto a los ruidos ocasionados por el uso de canchas deportivas dentro del ejido urbano”, el Concejo Deliberante estudia un proyecto de ordenanza presentado por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio para regular la habilitación de toda actividad destinada a práctica y/o enseñanza deportiva, bajo la forma comercial, tales como paddle, tenis, pelota a paleta, fútbol o actividades similares que se desarrollen en salones, sectores cubiertos o semicubiertos”.

La iniciativa establece la admisión como actividades complementarias a gimnasio,

confitería – bar, comercio y afines.

“En todos los casos se requerirá la habilitación correspondiente en un todo de acuerdo a la legislación vigente”, según menciona el proyecto evaluado por las comisiones internas del cuerpo.

Estos son otros puntos de la propuesta en estudio:

*Determínase los siguientes requisitos cuando la actividad se realice en:

– SALONES O LOCALES CERRADOS: Los muros reglamentarios de las canchas no pueden coincidir en ningún caso con los muros medianeros, debiendo preverse entre ellos el adecuado tratamiento a fines de asegurar la no transmisión de ruidos a los predios linderos. Deberá verificarse el estricto cerramiento entre los muros y el techo, que asegure la no propagación de los ruidos emergentes de la misma.

– SUPERFICIES SEMICUBIERTAS: contarán con vallas alambradas perimetrales de cuatro (4) metros de altura como mínimo desde nivel de piso: llevarán mallas en la totalidad de su parte superior para evitar el paso de pelotas a espacios vecinos y evitar molestias ocasionadas por el impacto de los golpes.

– ESPACIOS ABIERTOS: En los casos resueltos a cielo abierto se exigirá un tendido de material de contención que impida que elementos o las personas puedan trasvasar la vía pública.

Los ruidos propios de la actividad así como el uso de alta voces, propagación de música, gritos y las posibles molestias provocadas por iluminación artificial y/o dispersión de polvo de ladrillo o material similar, en su caso deberán ser disminuidos al efecto de no perturbar o pueda perturbar la tranquilidad o reposo de la población, o cause perjuicios o molestias de cualquier naturaleza.-

* Dispóngase que las instalaciones deberán contar con equipamiento sanitario cubierto con un mínimo de un local de vestuario con dos (2) lavabos y zona de vestir con capacidad para cuatro (10) deportistas por sexo.-

*Determínase que en virtud de las características edilicias y elementos inflamables adoptados, como alfombras, pisos vinílicos, coberturas sintéticas, etc.; para su habilitación se deberá exigir el correspondiente informe municipal y especificaciones técnicas otorgadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.-

*Establézcase que las instalaciones previstas funcionarán en los siguientes horarios:

a) Establecimientos que no tengan colindantes y/o medianeras y/o residentes linderos; el horario será de 8.00 hs. a 24.00 hs.

b) Establecimientos que tengan vecinos residentes en los inmuebles lindantes y/o que compartan medianeras; el horario se fijará de 9.00 hs. a 13.00 hs y de 16.00 hs. a 24.00 hs.

c) Si los Establecimientos cuentan con servicio de bar y/o confitería, requiriendo la habilitación correspondiente referida a esa actividad, el funcionamiento de la misma será dentro de los horarios estipulados anteriormente.-

*Instase que las instalaciones deberán contar con:

– puertas de acceso al inmueble, abrirán hacia fuera, las que no podrán ser obstruidas por ningún tipo de cerramiento de seguridad mientras el local se encuentra en funcionamiento.

– indicadores de salida de emergencia hacia la vía pública.

– botiquín de primeros auxilios.

– carteleria informando teléfonos de emergencia.

– matafuegos y/o extintor.-

*Prohíbase el emplazamiento de canchas deportivas a una distancia menor de cien metros de establecimientos geriátricos, educativos, centros de salud, lugares de culto.-

*Establézcase como requisito ineludible para la práctica de cualquier actividad física o deportiva, la presentación por parte del interesado de certificado de aptitud psicofísica, que lo habilite para su práctica. Deberá ser expedido por profesionales de la medicina, en forma privada. (07-04-21).