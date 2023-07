«Tranquilamente Independiente de Dorrego puede jugar en la Liga del Sur”, aseguró un jugador de San Francisco

Independiente de Coronel Dorrego fue un duro hueso de roer para San Francisco, que sigue en carrera en el Clasificatorio al Regional Amateur, ahora en la etapa semifinal y cada vez más confiado para hacer historia en 26 años de vida institucional.

El Santo, tras perder 4-3 en la ida y ganar 1-0 en la revancha en cuartos, eliminó al Rojo dorreguense, que dio batalla y supo estar a la altura de las circunstancias.

“Tranquilamente Independiente puede estar participando de la Liga del Sur, es un gran equipo, con jugadores jóvenes y bien preparados. Nos costó, se siente el desgaste, pero anímicamente estamos dispuestos a seguir luchando por el objetivo. A veces jugamos muy bien, en otras no tanto, pero nunca resignamos la actitud y esas ganas de buscar el arco de enfrente”, señaló Manuel Alvarez López, un lateral-volante que hoy se desempeña como segundo marcador central.

“Martín (Carrillo, el DT) me pidió de jugar en esa posición para ser primer pase al salir con balón dominado desde el fondo. No estaba acostumbrado, pero me siento consolidado, me gusta”, relató el zurdo formado en las menores de Olimpo.

El próximo rival del Celeste es Gimnasia y Esgrima de Tandil, y el primer cruce será en nuestra ciudad.

“Sí, le ganó la serie a Velense, mucho no sé, pero los elencos de esas zonas siempre juegan bien, son combativos y cuentan con jugadores de renombre. Veremos, nosotros estamos muy esperanzados”, concluyó Manu. (Fuente y foto La Nueva.). (15-07-23).