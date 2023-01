Todos los movimientos del fútbol local de cara a una nueva temporada

De acuerdo a lo publicado por la Fanpage de Bola 8, estas son las principales novedades de los clubes del fùtbol local con miras a una nueva temporada:

*Armando Di Meglio (de último paso por Suteryh) es el nuevo DT de San Martín. El «Chino» reemplazará a Juan Flores.

*Alejandro Papasidero continuará en la dirección técnica de Villa Rosa. El bahiense, campeón en 2021, dirigirá por cuarta temporada al albiverde. Emanuel “Caito” Matelica será su ayudante y DT de la reserva.

*¡Gran noticia para nuestra Liga! Atlético Monte Hermoso jugará el Torneo más Federal del país. Resuelta la continuidad de Ariel Campistegui, el albirojo afrontará después de ocho años lo que en su momento era el Torneo Federal C. Será la segunda vez consecutiva que la Liga de Dorrego tendrá representante a nivel nacional: el año pasado lo hizo Villa Rosa.

*Facundo Schmidt aseguró la continuidad futbolística en Independiente para 2023. Para el bahiense será la sexta temporada consecutiva en el rojo.

*German Daher es el primer refuerzo confirmado en Ferroviario para la temporada 2023. El volante de 29 años, campeón con Villa Rosa en 2021, vuelve a la institución después de cinco años (2018 su último paso).

*Valentín Aversano, de Atlético Monte Hermoso, jugará en Independiente en el año de su centenario. El juvenil volante de 21 años se convirtió en el segundo refuerzo del entrenador Leandro Iribarren. Ya había acordado su vuelta a la institución Diego Banegas.

*“Primero estamos evaluando y ver con qué plantel vamos a contar para después ver en qué lugares nos falta si es que nos falta. Nos estaremos reuniendo con el profe y con Michelena que ellos los conocen bien. Pero necesitamos saber también quienes se van a quedar”. (De Sergio Amestoy, DT de Ferroviario y exentrenador de Oriente FC, a Bola 8).

*“Desconozco si vamos a contratar jugadores o con qué tipo de equipo lo vamos a hacer, pero yo no me permitiría que paremos. Equipo vamos a presentar, salvo que ocurra algo que no sea manejable por la Comisión y entiendo que no debiera haber nada relacionado al futbol que no podamos manejar”. (LEO DAVIS, PRESIDENTE DE PORTEÑO, A BOLA 8 SOBRE LOS RUMORES QUE INDICABAN QUE EL CELESTE NO SE PRESENTARÍA A JUGAR EL PRÓXIMO AÑO.

*Pocos, por no decir casi nadie, son los que se atreven a agarrar un fierro caliente como es la presidencia de la Liga», según publicó Bola 8. “Sabes lo que pasa, ¿quién va a querer dejar su club para ser presidente de la Liga?”, agrega. Tras las declaraciones del futuro expresidente, Marcelo Belloni, que manifestó que deja el cargo, todos se preguntan quién será su reemplazante. (Fuente Bola 8). (15-01-23).