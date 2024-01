Siguen las repercusiones de la sesión del jueves en el Concejo Deliberante (cliquear acá). En las últimas horas se conocieron dos comunicados en redes sociales del grupo de vecinos y vecinas autoconvocadas de nuestra ciudad que se manifestaron en la sala de sesiones del cuerpo para respaldar el proyecto de resolución presentado por el bloque de Unión por la Patria, y rechazado por mayoría, en repudio al DNU y la Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei.

El primer comunicado fue acompañado por una foto con los asientos vacíos del presidente (Casiano Gutiérrez) y del secretario administrativo del Concejo (Bernardo Blázquez). Al segundo posteo le agregaron una ilustración.

Estos son los dos textos:

Primer comunicado

La Democracia en mi pueblo

Buen día!

Ayer en Dorrego fuimos a la sesión del Concejo Deliberante ( varias personas con diferentes identidades políticas)

El bloque de UxP presentó un rechazo al DNU.

El bloque oficialista, JxC no adhirió, con argumentos vergonzosos, sin argumentos.

El debate fue picante, como publicaron los medios.

Las concejalas de UxP estuvieron brillantes. Quienes habíamos ido a acompañar éramos unas 30 personas. Esto molestó mucho a JxC , nos querían prohibir aplaudir!! Como igual lo hicimos, el presidente del Concejo, el secretario y varios concejales oficialistas se levantaron y abandonaron la sesión

Pretendían un cuarto intermedio. Cómo UxP y el público no se levantó, tuvieron que volver.

Al final del debate, después de varias exposiciones, pidió la palabra nuevamente una de las concejalas UxP y el presidente se la negó y cerró el tema ( si. Leíste bien)

Todo una vergüenza, actitudes autoritarias.

Pero estuvo claro que JxC en Dorrego está totalmente alineado al gob nacional.

Quedó bien claro que no quieren escuchar los reclamos de la gente.

Segundo comunicado

Silla, según la RAE : asiento con respaldo por lo general con cuatro patas y en que sólo cabe una persona.

Esa cosa tan simple que inventamos hace milenios. Tal vez no la inventamos, simplemente estaba ahí y la vimos. Tal vez fue una recolectora con su bolsa llena de frutos y granos que decidió sentarse sobre una piedra a descansar o a mirar las nubes.

Pero, como en todo lo humano, lo simple se vuelve complejo. La silla se fue transformando con la tecnología, la moda, las costumbres. Además se convirtió en uno de los símbolos más representativos de Poder.

La RAE lo reconoce en la 4° acepción. Silla, trono, sede. El sillón de Rivadavia en nuestro país.

Por eso nos gusta tanto está foto.

Ayer, cuando el presidente y el secretario del Concejo Deliberante decidieron levantarse y abandonar sus sillas, esa imagen de las sillas vacías fue una pequeña victoria para quienes estábamos ahí reclamando por la defensa de nuestra constitución y nuestros derechos, la defensa de nuestra Patria.

Éramos un grupo de vecinos y vecinas que lo único que hacíamos, porque es lo que podemos hacer en ese ámbito, era seguir con atención el debate sobre el rechazo al DNU 70/ 2023. Y aplaudir cuando estábamos de acuerdo con lo que se decía. Aplaudir como un momento antes se había aplaudido otro proyecto.

Claro que nuestros aplausos, nuestro ruido, eran la manifestación de un estado de alerta, de una defensa, de una posición política.

El presidente del Concejo Deliberante no quería escuchar esa manifestación de un grupo de gente de su pueblo. Ese ruido no.

El presidente y el secretario no fueron capaces de permanecer en sus sillas, de frente a un grupo de vecines que hacían ruido en el recinto más representativo de la democracia de nuestro pueblo.

Se levantaron y quedaron ahí las sillas vacías.

Por eso nos gusta esa foto.

Claro que después volvieron a ocuparlas y nos retaron como a chiques haciendo bochinche en un acto escolar.

Pero esa escena, las sillas vacías y atrás el cuadro con la figura de Dorrego – que era bastante bochinchero por cierto – ese breve instante de la foto, fue una victoria. Pequeña e ingenua como es siempre la victoria de la esperanza. Pequeña, ingenua y potente como una semilla. (06-01-24).