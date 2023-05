Suteryh ganó y llegó a la punta

Con la postergación del partido entre San Martín e Independiente por el mal estado del campo de juego (se jugará mañana lunes, a las 21,30), se disputó parcialmente hoy la octava fecha del Torneo Unión Regional Diego Armando.

Por la tarde, en Monte Hermoso, Atlético goleó 6-2 a Alumni. Anotaron para el vencedor Tomás Pino (3), Agustín Rojas, Román Galeano y Juan Romero. Benjamín Bertelly hizo los dos del pringlense.

En El Perdido, Progreso venció 1-0 a Porteño con gol de Facundo Arana.

Suteryh derrotó 3-1 como visitante a Divisorio. Los goles del costero fueron obra de Gustavo Miller, Matías Martin y Yonathan Escobar, mientras que Angladette logró el descuento.

La gran goleada de la jornada se la propinó Almaceneros a Alem:fue 8-1. Matías Ortelli (3), Joaquín Tobio 2), Cristian Suárez (2) y Joaquín Cardozo marcaron para el triunfador. Lucas Suárez convirtió el único gol del albiceleste.

Por su parte, Club de Pelota dio la sorpresa al doblegar 3-2 a Independiente de Pringles. Las conquistas del ganador fueron de Esteban Castillo (2) y Agustín Argaña. Para el Lomo Negro gritaron Leandro Martínez y Gian Romero.

Finalmente, Villa Rosa venció 3-1 a Ferroviario. Matías Izzi, de penal, Gianfranco Crisci y Matías Aquino convirtieron los goles del albiverde. Sergio Lindner, de tiro libre, alcanzó el descuento.

Este cotejo debía haberse jugado de tarde en escenario aurinegro, pero fue reprogramado para la noche en el Ogue Natalio Madariaga.

POSICIONES: Suteryh, 20 puntos; Villa Rosa, 19; Independiente CD, 18; Atlético, 17; Progreso, 13; independiente CP y Ferroviario, 12; San Martín, 10; Almaceneros, 9; Alumni y Ventana, 7; Pelota, 6; Porteño, 5; Divisorio y Alem, 1.

PRÓXIMA FECHA (NOVENA): Porteño vs. Atlético, Alumni vs. Alem, Almaceneros vs. San Martín, Independiente CD vs. Ferroviario, Villa Rosa vs. Independiente CP, Pelota vs. Divisorio, Suteryh vs. Ventana. Libre Progreso. (07-05-23).