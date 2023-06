Suteryh empató en casa, Independiente CD y Atlético MH ganaron afuera y todo se definirá en la última fecha

Se disputó esta tarde la 14ma. y penúltima fecha de la rueda clasificatoria del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona.

Estos fueron los resultados:

Ferroviario 0

Atlético 2 (Galeano y Romero)

Divisorio 2 (A. Rodríguez, Acosta)

Porteño 4 (Navarro, Espínola -2, Ibarra)

Pelota 1 (Castillo)

Independiente CD 2 (Schmidt, Crededio)

Ventana 0

Alumni 2 (Vivas, de penal; Baliani)

Suteryh 3 (Folasco, F. Ortíz -2-, uno de penal)

Almaceneros 3 (Ortelli 2- , Cardozo)

Independiente CP 3 (Acosta, L. Martínez, Barrios)

Progreso 0

San Martín 6 (G. Barrionuevo, A. Vega, Nomdedeu, Orellano, en contra; Coria, Montes de Oca)

Alem 0

POSICIONES: Suteryh, 33 puntos; Independiente CD y Atlético, 32; Villa Rosa, 31; Ferroviario, 25; San Martín 22; Alumni, 19; Progreso, 17; Independiente CP, 16; Almaceneros y Porteño, 15; Pelota, 10; Ventana, 8; Divisorio, 2 y Alem, 1.

PRÓXIMA FECHA (15ta.): Alem vs. Ferroviario, Atlético vs. Independiente CP, Progreso vs. Divisorio, Porteño vs. Ventana, Alumni vs. Suteryh, Almaceneros vs. Pelota e Independiente CD vs. Villa Rosa. Libre: San Martín. (19-06-23).