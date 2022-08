Suba de la luz: qué artefactos gastan más y consejos para ahorrar energía

El Gobierno nacional anunció el primer tramo de la quita de subsidios que aplicará en septiembre y será del 20% para los usuarios que queden dentro del segmento de “altos ingresos”. Luego vendrán otras dos quitas de 40%: una en noviembre y la otra en enero de 2023, por lo que este grupo de usuarios se quedará sin la ayuda estatal a comienzos del año próximo.

En el caso de la energía eléctrica, los 400.000 hogares de ingresos y/o patrimonios altos, junto a los 4 millones que no se anotaron al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), tendrán un incremento cercano al 200% -se triplicaría el valor final-, en esas tres cuotas bimestrales.

Actualmente casi todos los hogares -con excepción de los que perciben tarifa social- pagan entre el 25% y el 30% del costo pleno de la energía, reflejado en el Precio Estacional (PEST). El 70% es subsidios del Estado.

Los hogares con ingresos medios solamente tendrán un incremento de la luz si superan los 400 kilovatios-hora (kWh) mensuales en todo el país, con excepción del Noreste y Noroeste (NEA y NOA) y regiones donde no tienen gas por red, en donde el límite sería de 550 kWh. El consumo medio nacional es de entre 250 y 300 kWh. Los de ingresos bajos, en tanto, no tendrán cambios. Todo consumo que supere el límite impuesto, se pagará a un costo más alto.

Ahora bien, ¿cómo hacer para intentar no superar esos 400 kilovatios-hora (kWh) mensuales? ¿Qué electrodomésticos consumen más y cuáles son los consejos para usarlos de una manera más eficiente?

Los aparatos que más se usan

1. Heladera. Es el electrodoméstico que más consume en una casa porque, obviamente, está funcionando las 24 horas. Algunos estudios apuntan a que utiliza hasta el 20% del total de la electricidad facturada al mes. Otras estimaciones hablan de que una heladera con freezer todo el día gasta 65 kWh por mes, de los 400 límite para no pagar tarifa plana.

2. Computadora. Puede llegar a consumir en promedio 7.4% de electricidad de una casa. La computadora de escritorio gasta 200 Watt-hora (Wh) y una notebook 22 Wh.

3. Lavarropas. Necesita mucho recurso energético para trabajar y puede representar alrededor de un 11% del consumo del hogar. En el caso de que se utilice agua caliente, este número sube. Los automáticos de 5 kilos con calentamiento de agua consumen 875 Wh; y un automático común, 175 Wh.

4. Horno eléctrico. Quizá no se utilice muy seguido, pero el horno es uno de los electrodomésticos que más energía gasta por la combinación de generación de calor y tiempo de preparación de una comida. Consume entre 800 y 1.200 Wh, dependiendo del modelo.

Cuántos watts/hora consumen por mes

*Televisor LED 6 horas diarias: 16,2 kWh /mes

*4 Lámparas de bajo consumo 15 watt, 4 horas diarias: 8 kWh / mes

*Aire acondicionado de 3.500 frigorías F/C, 12 horas por semana: 77,42 kWh / mes

*Caloventor chico, 3 horas diarias 5 veces por semana: 78 kWh / mes

*Aspiradora, 4 horas por semana: 19,2 kWh / mes

*Plancha, 3 horas por semana: 9 kWh / mes

*Microondas, 1 hora diaria 6 veces a la semana: 15,4 kWh / mes

*Router WiFi, 16 horas diarias: 14 kWh / mes

Consejos para un consumo eficiente

*Usar lámparas LED y mantenerlas limpias, ya que si están sucias o en mal estado, pierden hasta un 50% de luminosidad.

*Abrir la heladera la menor cantidad de tiempo posible.

*En televisores y reproductores de DVD y audio, evitar el temporizador, el encendido instantáneo y la posición de espera o stand by.

*Apagar la computadora cuando no se usa, puesto que el consumo en modo “Espera” equivale hasta un 70% del consumo en modo “Encendido”.

*Poner el aire acondicionado a 24° C en verano y a 20° C en invierno. Limpiar los filtros del equipo. (DIB) (19-08-22).