Casiano Gutiérrez: «La sociedad de Dorrego conoce bien nuestro potencial y sabe perfectamente que no somos improvisados»

En un diálogo con el portal bahiense La Nueva., el primer candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Casiano Gutiérrez, habló de sus expectativas y proyectos con vistas a las próximas elecciones.

-¿Qué lo llevó a iniciarse en la política?

-Lo primero que llamó mi atención fue ver a un grupo de jóvenes que trabajaba para plantear mejoras para el distrito. Me acerqué cuando tenía 18 años a través de una invitación a participar de la actividad comunitaria que la juventud llevaba adelante, y luego, de a poco, fui entrando en la dinámica política de trabajo que me resultó muy interesante. Con el tiempo me fui involucrando más y más, y se fue desarrollando de manera natural una vocación de servicio, que, en definitiva, es lo que nos define como dirigentes. Es esa necesidad de querer aportar un poco más a nuestra sociedad.

-¿Qué aporte piensa que podría hacer en Coronel Dorrego?

-Tenemos que trabajar en un estado presente, eficiente y participativo. Soy un convencido de que, a través de la modernización, la transparencia y la apertura a la participación de los vecinos, se puede lograr esta combinación que a veces parece poco real. Se trata de buscar a través de la practicidad, soluciones simples a problemas que pueden parecer complejos.

-¿Cómo llevaría a cabo esas soluciones que menciona?

-Para empezar junto a Juan Carlos Chalde compartimos la visión de eliminar trámites innecesarios, integrar más la interacción de los vecinos a través de la tecnología y mantener un contacto estrecho con la ciudadanía. De esta manera podemos llevar a cabo programas eficientes, que se sustenten con estadísticas y el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, proyectamos implementar habilitaciones municipales en 72 horas, dejando a disposición los aranceles y requisitos especificados por rubro en la web del municipio. También creemos imprescindible el contacto permanente con los distritos vecinos, ellos comparten en muchos aspectos realidades similares a la nuestra. A través de los contactos y la cercanía que nos ha dado la militancia seccional y provincial, hemos logrado muy buenos resultados intercambiando experiencias y proyectos para los distintos concejos deliberantes.

-¿Cree que tienen que convencer a la sociedad de Dorrego que la política tal cual la ven ustedes, no está agotada?

-Creo que no, no la veo agotada. La sociedad de Dorrego conoce bien nuestro potencial y sabe perfectamente que no somos improvisados. Nos gustan los desafíos, pero no por eso van a escucharnos plantear proyectos inviables y fantasiosos. En lo personal, me guían la experiencia comercial local, los años de militancia en la UCR y un plan de trabajo ideado con mucho tiempo y compromiso. Hemos podido crear a través del esfuerzo colectivo un espacio que va a ser vital a la hora de tomar decisiones y que es un gran aporte para sostener un sistema democrático plural que nos siga conteniendo a todos. (La Nueva.). (17-09-23).