Sobreseyeron al intendente de Monte Hermoso en la causa por presuntos votantes truchos

A más de 6 años de la denuncia, la jueza federal N° 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, sobreseyó al intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, en la denominada causa de votantes truchos, al no poder acreditar una supuesta asociación ilícita.

La investigación se inició cuando los concejales opositores Carolina Bertazzo y Victorio Dupuy denunciaron penalmente una maniobra organizada del peronismo para adulterar el padrón desde 2013 y sumar votantes de otras ciudades, con DNI en domicilios inexistentes o donde vivían otras familias, a cambio de distintos beneficios (vales de nafta, comida, planes sociales o trámites burocráticos), comprometiendo fondos públicos.

«La asociación ilícita es una figura penal que requiere de conexiones probadas entre los miembros de la organización, un actuar clandestino, articulado y con cierta habitualidad y permanencia. No obstante, ponderados que fueron los elementos de cargo presentados por la fiscalía, me veo en la obligación de sostener que la evidencia traída no tiene peso suficiente para tener por acreditada tamaña imputación», dijo la jueza Marrón en la resolución a la que tuvo acceso lanueva.com.

Solo surgen «suposiciones que no se encuentran fundadas por los elementos de prueba», agregó.

Además del actual jefe comunal, de 56 años, se vieron beneficiados por la medida el secretario de Gobierno Hernán Arranz (45), así como Eusebio Sánchez (70), Diego Alejandro Ramil, Martín Esteban Fernández (52, hermano de Marcos), Oscar Adrián Bertín (50), Santiago Andrés Cruz (43), Luis Martín Della Libera Minghetti (32) y Oscar Aberlardo Parra (60).

Sí fue procesado, pero por falsedad ideológica de instrumento público, Bertín, quien para ese entonces era subdelegado del Registro de las Personas en esa ciudad y con su domicilio de la avenida Bahía Blanca al 1000 figuraban registradas al menos otras 9 personas que no tenían residencia en el lugar.

Como partícipe necesario de ese delito, a su vez, recibió el procesamiento el exguardiacárcel Cruz, quien vivía en Bahía Blanca pero tenía como domicilio en Pandeles 350 de Monte Hermoso, donde solo había un terreno baldío.

A ambos -continuarán en libertad durante el proceso- se les fijó una responsabilidad civil de 1 millón de pesos y 200 mil pesos, respectivamente.

Cruz, a su vez, tiene antecedentes por violación y por extorsión.

Por el mismo delito recibieron la falta de mérito -un paso intermedio entre el sobreseimiento y el procesamiento- Della Libera Minghetti y Parra.

Había sospechas pero no alcanzaban para acreditar su intervención, sostuvo la jueza en ese punto. ( La Nueva.). (03-03-22).