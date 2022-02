Sin sesiones extraordinarias a la vista, el Tribunal de Cuentas se encamina a la acefalía

Luego de 35 años de gestión, el próximo 28 de febrero se hará efectiva la renuncia de Eduardo Grinberg al frente del Honorable Tribunal de Cuentas. Pero, como se sabe, su reemplazo aún no fue designado.

Es que el pliego de Federico Thea, ex secretario General de Gobierno, aún no fue votado por el parlamento bonaerense en la última sesión del año y todo parece indicar que este mes tampoco lo será.

Según informó el portal platense LaTecla.Info, no está previsto que se lleven adelante sesiones extraordinarias, por lo que el organismo de control de las cuentas públicas se encamina a la acefalía. No obstante, eso no significa que el Tribunal deje de funcionar.

«En caso de acefalia la ley prevé que se haga cargo como presidente un camarista. Es decir, se le pide a la Corte que haga el sorteo para ver qué juez de cámara se hace cargo hasta tanto se nombre un presidente», explicaron a este medio desde el HTC.

Este procedimiento se aplicó en todas las ocasiones en las que Grinberg estuvo ausente, pero siempre fueron no más de tres semanas, y en fechas de poca actividad. Ahora, la situación es diferente. Por eso, confían en que su reemplazante sea tratado con celeridad.

Sin embargo, desde Juntos por el Cambio ya pusieron sus reparos ante el posible desembarco de Thea al recordar que es un cargo que, por tradición, es adjudicado a la oposición. Pero, por el momento, no se ha propuesto otro candidato y el pliego del ex secretario de Gobierno se suma a la pila de cargos que deberán definir en la Provincia. (La Tecla). (07-02-22).