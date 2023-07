Si hay nepotismo, que (no) se note

Según la simple definición de diccionario, el nepotismo «es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza.».

Según Murídicas, en países donde se ejerce la meritocracia (en su concepción de darwinismo social), el nepotismo es generalmente negativo y se considera corrupción. Viene determinada por el propio empresario, propietario y gestor de los bienes de producción, en su propio interés y provecho.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de equidad, a las funciones públicas de su país». Por lo que el nepotismo violenta el derecho humano de acceso a funciones públicas de todos aquellos que se ven privados de oportunidades para competir justamente por un cargo público.

En el apéndice de una nota firmada hoy domingo en El cohete a la Luna por Horacio Verbitsky (cliquear acá), se menciona un listado de los parientes del gobernador Morales que trabajan en el Estado jujeño.

Por otra parte, el 7 de junio, el diario La Nación publicó una nota (cliquear acá) basada en un informe en el que se menciona que trabajan en el estado al menos 146 parientes de los principales funcionarios de las provincias. El ranking es liderado cómodamente por Jujuy, con 38 personas.

Esta es la nómina de parientes de Morales difundido por El Cohete…:

Hijos: Gastón Morales: Secretario Legal y Técnico de la Gobernación. Presidente de la empresa Cannabis Avatara. Facundo Morales: Coordinador General del Festival Cine de Alturas.

Hermanos: Héctor Freddy Morales: Secretario General de la Gobernación. Walter Rolando Morales: Presidente del Instituto de Viviendas de Jujuy. María del Carmen Morales de Cuellar: designada en el Congreso de la Nación.

Cuñados: Osvaldo Cuellar: diputado provincial. Marcelo Cuellar: designado en Tribunales de la Provincia. Ex esposa: María Inés Fernández: designada en el Congreso de la Nación. Ex cuñado: Marcelo Fernández: Presidente del Banco de Desarrollo de Jujuy.

Primos y tíos: Patricia Morales (prima): coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral del ministerio de Educación. Néstor Navarro (primo): Coordinador General del Ministerio de Seguridad. Armando Navarro (primo): contratado en la Legislatura. Luis Morales (tío): Planta permanente de la Legislatura. Andrea Arco (esposa de Luis Morales): planta permanente de la Legislatura. Jorge Sebastián Morales (primo): Secretario de Freddy Morales en la Secretaría General de la Gobernación. Nicolás Morales (primo): Designado en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ana Martinich (prima): Designada en el ANSES Jujuy

Sobrinos: Lucía Fabiana Morales (hija de Freddy Morales): Designada en Tribunales. Ricardo Rubén Santoro (yerno de Freddy Morales): Designado en Agua Potable de la Provincia. Gonzalo Agustín Morales (hijo de Freddy Morales): Designado en bloque de la UCR de diputados provinciales. Florencia Aguilar (nuera de Freddy Morales): Designada en Tribunales de la provincia. Mauricio Lezcano (sobrino) planta permanente en Tribunales de la provincia

Ex esposa y ex cuñado de Freddy Morales: Patricia Reyna: Designada en el Congreso de la Nación. Aldo Carlos Alejandro Reyna (ex cuñado de Freddy Morales): contrato de locación de servicio en el Congreso de la Nación. Ernesto Nucci (cuñado de Walter Morales): Designado en el Congreso de la Nación. (09-07-23).