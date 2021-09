Si fue castigo en Nación y Provincia, también fue castigo acá

Por Carlos Madera Murgui / Nota de opinión publicada en http://testigosdeprivilegio.blogspot.com/

“Cuando digo que voy vengo”, acuño Cesar Luis Menotti , hace bastante, cuando era técnico de la selección nacional de futbol y sintetiza una estratagema del juego para una sutileza entre lo que digo y lo que hago. La difícil tarea de analizar el resultado de la compulsa autóctona ya con los números en la mano provoca un total desconcierto que no tiene una respuesta racional en pos de entender conductas irreprochables, pero sin mucha lógica y especulaciones conocidas, pero no exentas de cristalización, tal cual ocurrió, y en forma totalmente correcta y sin fisuras, claramente. La derrota de la UCR en Oriente, histórica, por el significado de aquella población en las cosechas radicales, donde no existen traspiés en las estadísticas de la democracia moderna, pasó a la primera plana de la observación del domingo. Lejos de una nimiedad, no siendo que se quiera minimizar. Una diferencia de solo tres puntos entre las coaliciones tradicionales, resumidos en 279 votos, apareció (si vamos por ese ángulo), en una medición no muy favorable a la gestión de Raúl Reyes, repito, si nos apoyamos en un plebiscito de gestión. Pero existen muchos enfoques y se barajan variados, múltiples. Llamativo en lo analítico, por el corte de boleta del radicalismo a nivel local, más aún en una interna propia (es cierto, esto último no quitaba el sueño), pero si hoy fueran elecciones que repartieran cargos y no lo son, el oficialismo perdería una banca. La victoria de Zorzano en estos conjeturados términos planteados serviría para presidir el Concejo, y también desbalancear el empate con ese voto. No es mucho, pero es retroceder, cosa inédita para el radicalismo reciente y sus gobiernos ininterrumpidos, repito en inexistente realidad. La interna del PJ como haya sido que fue, movió la estantería de lo que se puede saber y se sabe y sacó de lo lineal,( hasta en política), comportamientos y poderes que se mueven alrededor del voto. El sufragio marca y ordena y ejecuta. En ésta porfía se sumaron más voluntades, aunque el total de votantes no se haya incrementado para una Paso; 600 boletas cortadas marcan que más personas que las esperadas se involucraron en el resultado peronista. Si esto fue espontáneo, cosa que no tengo porque dudar, se abren interrogantes poderosos con miras a Noviembre, que seguramente causan preocupación entre los estrategas de cada partido. No se requiere demasiada sagacidad para comprender números y compararlos. De todos modos, por ahora, lo único que cuenta es el resultado, votos más o menos, que reparte candidaturas no cargos. Si es castigo, es castigo aquí, en provincia y en Nación. La definitiva traerá seguramente la “naturalidad” ansiada por los ganadores de siempre, con la holgura esperada, para recuperar los votos volados del bloque de la boleta roja , que sí acompañó a Manes y Natali. También enfrente prorrogar la flamante conducción por parte de la gente de Jalle, ahora buscando controlar el partido en Diciembre, votada por 2087 personas, incluso ciudadanos que cortaron al candidato radical y que seguramente confía, ( Jalle), en que repitan en 60 días, aunque la comodidad gobernante , ya pública, apuntó a la lozana líder peronista, aunque por los porotos es otra cosa. Pero ahora con la tranquilidad de estar casi adentro, por cuatro años más y presidiendo el bloque seguramente. Los votos en blanco como tercera fuerza en el escrutinio por encima de dos candidatos será también producto de reflexión profunda. Estos hechos se llevaron casi toda la atención, no como para tapar el piso de Florencia Rucci, ratificando su candidatura para la definitiva y los que quedaron en el camino, como la fracción derrotada pejotista de Barcelona, replanteando el futuro inmediato, del líder digo, y el Pro de Ariel Rodriguez, que no llegó a un quinto lugar, al que podía aspirar ,teniendo en cuenta la paridad de género, pero marcado por la falta de unos 300 votos más, que buscaran adecuarse a lo definido por las urnas en sus respectivas agrupaciones. Un 68,92 por ciento de los votantes que estaban autorizados concurrieron a hacerlo, todos pronostican un incremento importante para el 14/11, ante la histórica disminución en todo el país. Todas aristas pasibles de variada interpretación, se verá si la seducción a todos estos aspectos demuestra la habilidad política de los contendientes, y con la esperanza que los ocupe hablar de los dolores y frustraciones nuestras, ya sin internas en el medio, concreta y precisamente como centro de la discusión y para lo cual votamos concejales y consejeros para el distrito. En la UCR local, no hubo internas , con votos. Se definió con una encuesta, ¿ se definió ? El miércoles lo conversamos… (17-09-21).