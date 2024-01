Seve Molina se presentará esta noche en la pile de El Perdido: «Aunque me inhibe un poco, me gusta tocar en el pueblo»

En la continuidad del ciclo de espectáculos sabatinos en el natatorio Alberto Jesús Corral de El Perdido, hoy sábado 20, a las 20,30, se presentará Facundo Severo Molina.

Seve habló con LA DORREGO:

-¿Qué balance hacés del año pasado en lo musical?

-Fue muy bueno el comienzo, con actuaciones en lo de Ariel Fernández, en Marisol. Después, estuvo todo bastante parado, al menos para mí. Luego, en los meses de primavera, tuve algo de continuidad. Sin embargo, en líneas generales, no fue un año en el que surgieron muchas fechas. De todos modos, el balance es positivo, especialmente porque pude volver a hacer folklore en el patio de comidas de la Fiesta de las Llanuras. Hacía bastante tiempo que no pasaba un momento musical tan bueno. Es el género que más me gusta y en el cual, creo, mejor me desempeño. Mi idea es hacer exclusivamente folklore, pero hay un factor económico que influye y obliga a incursionar en otros estilos para tener más posibilidades de tocar.

-¿Tiene un sabor especial para vos tocar en El Perdido?

-Sí. Es de los pocos lugares donde más me cuesta. Me inhibe un poco. Habitualmente mis shows son musicales e interactivos, con algo de humor, pero en Guisasola me cuesta un poco esa parte porque es mi gente. Obvio que me gusta tocar en el pueblo.

-¿Qué espectáculo vas a ofrecer esta noche?

-Tengo pensado hacer una mitad con canciones de rock actual, latinas y de bandas actuales de cuarteto como La Konga. La otra mitad estará destinada al folklore, porque es lo más me gusta hacer y porque en el pueblo gusta.

-¿Qué expectativas tenés para este 2024?

-Siempre está la expectativa de tocar en el pueblo al menos una vez por mes, no necesariamente en actividades municipales, sino también en eventos privados. Ese es mi objetivo. No está mal tocar varias veces en un mes, pero me gustaría tener una regularidad todo el año, con una o dos presentaciones por mes, que tampoco son tantas. Si pudiera abocarme exclusivamente a la música mis expectativas serían mayores, pero actualmente no lo puedo hacer. Sería bueno que más allá de los eventos privados, a los artistas locales también nos tuvieran más en cuenta para las distintas actividades institucionales, como, por ejemplo, aniversarios. (20-01-24).