¿Será creado el programa municipal de gestión menstrual?

La menstruación siempre ha sido un tema tabú, una desventaja, un estigma de acuerdo con las normas de la sociedad patriarcal.

Tanto la familia, la sociedad y, en muchas ocasiones, los gobiernos, desconocen los problemas que enfrentan las mujeres y niñas derivados del ciclo menstrual vinculados a su salud, acceso a servicios y productos adecuados para su higiene, así como la manera en que esta situación las afecta en lo cotidiano.

Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, dos de cada cinco niñas en edad de menstruar pierden en promedio cinco días escolares al mes porque la escuela no tiene instalaciones sanitarias adecuadas.

Y por casa, ¿Cómo andamos? En septiembre del año pasado, el Concejo Deliberante decidió pasar a comisiones un proyecto de ordenanza presentado por el bloque del Frente de Todos – Partido Justicialista tendiente a la creación un plan municipal de gestión menstrual con el objetivo de proveer de gestión menstrual a personas menstruantes y garantizar la promoción de salud menstrual.

La propuesta contempla que el plan tendrá por objeto la provisión, a través del área de Desarrollo Social, de toallas higiénicas femeninas y/u otros elementos de gestión menstrual a las personas menstruantes en situación de vulnerabilidad, como también brindar información acerca de diferentes opciones higiénicas y sanitarias a su alcance.

Se propuso que la entrega de productos de gestión menstrual debe ser respetuosa de las elecciones de las personas destinatarias y encontrarse disponible sin mediación alguna, garantizado la protección de la identidad y la confidencialidad.

Según se destaca en la iniciativa, son sujetos de derecho de la presente norma toda persona menstruante que solicite los productos en centros de salud públicos.

“La menstruación -que alcanza a todas las personas con capacidad menstruante- debe ser concebida y abordada como un eje más de salud pública, y no como un tema meramente reproductivo y de cosméticas. Los insumos y productos de gestión menstrual tienen que ser concebidos como elementos de primera necesidad”, dijo Merlina Legagnoa, concejala del Frente de Todos – Partido Justicialista.

“Durante casi 30 años de su vida las mujeres menstrúan, viéndose por ello obligadas a comprar mes a mes productos para gestionar la menstruación. En los últimos meses, las necesidades de las personas que menstrúan se vieron agravadas por el contexto de la pandemia del Covid-19. Por eso, son varias las iniciativas comunitarias y feministas que se impulsaron para contener las necesidades vinculadas a insumos para la gestión menstrual”, añadió.

“Es evidente que la menstruación, lejos de ser una cuestión personal, privada y cosmética, es una verdadera problemática de salud pública. El acceso a la salud menstrual es una cuestión de derechos humanos por cuanto se apoya en derechos fundamentales como la dignidad, integridad e igualdad”, subrayó.

Legagnoa sostuvo que las mujeres no eligen menstruar, sino que es una cuestión biológica y natural, un proceso fisiológico que ocurre en la mayoría de las mujeres y personas menstruantes, por lo que los productos de gestión menstrual se convierten en una necesidad básica

“La consolidación de una sociedad justa y equitativa demanda la creación de políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales, la distribución de recursos desde una perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos, y la adopción de medidas que den respuestas a las necesidades de las personas en situación de especial vulnerabilidad a lo cual el presente proyecto busca aportar”, completó.

OTRAS OPINIONES

María Laura Dumrauff (concejal UCR – Juntos por el Cambio): “Coincidimos en nuestro bloque que es una temática que hasta el momento no se ha planteado, que no se ha trabajado anteriormente y que sigue siendo un tabú y muchas mujeres tienen cierta reserva en esta temática. Respecto a los considerandos, no lo vemos como una situación de una problemática en salud, sino que más bien se podría abordar desde lo que es la prevención, el asesoramiento y el acompañamiento desde salud reproductiva u otros programas que están vigentes. Es una condición natural por ser mujer, pero eso no hace que tengamos una desigualdad o una inequidad por esta causa. Más allá, de ser particularmente una defensora de los derechos de la mujer y el acompañamiento a los sectores más vulnerables, y en base a mi experiencia frente al área de Desarrollo Social, puedo decir que en situaciones puntuales se contempla esta situación, si hay alguien que no puede comprar estos elementos. Actualmente es así, pero no es una demanda que sea tal para implementar un programa o un plan desde el municipio…”.

Alicia Jalle (concejal del PJ – Frente de Todos): “Me parece adecuado que pase a comisión porque siempre los proyectos son perfectibles. Este es un tema nuevo, es muy importante. Y no coincido (con Dumrauff) em que no sea algo que no sea solicitado, muy por el contrario: nuestro bloque presenta la iniciativa porque es un grave problema el que hay, hay un gran ausentismo en las escuelas por este tema porque hay muchísimas adolescentes que carecen del dispositivo adecuado de higiene y de protección… Hay que otorgarlo, sea Desarrollo Social, sea Salud, sea como sea, debe estar. De la misma forma que fue posible todo lo que es el tema de anticonceptivos y preservativos, esto también debe estar…”.:

Raúl Fernández (concejal UCR – Juntos por el Cambio): “No es un problema local y nacional, sino mundial. En muchos países han actuado en consecuencia. En nuestra cultura, cultura occidental, la cultura argentina, siempre se ha tratado a la menstruación como algo muy tabú, de mucho mito, estigma, por supuesto, sociales. No creo que una política abarque solo la entrega de elementos de higiene como toallas femeninas o algún otro y que con eso estaría cerrado el tema, porque a mí entender es un tema que implica mucho más. Hablar de gestión menstrual no significa que sea un tema liviano, ni se soluciona con la entrega material de los elementos… Si vamos a trabajar en algo serio y concreto tenemos que hablar también de elaborar una estadística donde se pueda comprobar verdaderamente la falta de accesibilidad a los elementos de higiene del acto menstruante…”. (Ecos de mi ciudad). (12-02-21).