Se vencen los plazos: final de Carbunclo y comienzo de Aftosa 2023

A partir del 1 de Marzo todos aquellos que no hayan realizado la vacunación de Carbunclo 2022, estarán bloqueados para realizar movimientos de Guias Municipales: “el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Bs As realizará el bloqueo de aquellos productores que al 1° de Marzo no hayan registrado la vacunación de Carbunclo de la Campaña 2022, iniciándose con la campaña de Aftosa 01-2023 la Campaña de Carbunclo 2023”.

Justamente el próximo lunes 6 de Marzo, dará comienzo la primera campaña de aftosa 2023, campaña que será de vacunación total, es decir, todas las categorías bovinas del establecimiento, sumando además la vacunación de terneras de entre 3 y 8 meses contra brucelosis. Es importante recordar que los terneros vacunados por primera vez en la última campaña 2022, ya deben contar con dos dosis de aftosa antes de realizar movimientos y una vez comenzada la campaña, solo podrá realizarse un movimiento con destino a faena, los primeros 30 días de comenzada la misma, previa programacion de fecha de vacunación con el vacunador.

En cuanto a la campaña de vacunación se acordó un período de tiempo que inicia el 6 de marzo y concluye el 5 de mayo del corriente año. Cabe destacar que se podrá solicitar la prórroga de los plazos de vacunación, atendiendo a las necesidades de los productores previamente evaluadas por el comité técnico de los correspondientes entes sanitarios y de los veterinarios locales.

La cantidad de días de prórroga dependerá del porcentaje de las unidades productivas vacunadas hasta ese momento y de los casos que así lo ameriten. En este sentido, los movimientos directos a faena no se verán bloqueados.

Se habló en distintas reuniones de la Coprosa, sobre la situación que están atravesando los productores ganaderos afectados por la sequía en algunas regiones. Ante ese contexto, se acordó elevar un pedido a SENASA Nacional, para modificar el sistema del plan en cuanto a movimiento de hacienda de invernada en épocas de vacunación, tanto a remates/ferias como de campo a campo. De lograrse esto, dada la situación de emergencia, cómo una excepción en tal caso, se podría mover hacienda igual, siempre con la autorización correspondiente.

Otro vencimiento

La Dirección de Asuntos Agropecuarios, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, recuerda que está vigente el Plan Ganado Bonaerense 6×6 y que permitió que hasta el 15 de Noviembre tuvieran plazo de realización del mismo, aquellos Renspa con más de 300 vacas, mientras que el plazo para aquellos que tienen menos de 300 vacas, sea finalmente el 15 de Mayo del corriente año.

Este plan tiene como objetivo trabajar en la prevención y erradicación de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) o venéreas en los rodeos bovinos y mejorar la eficiencia reproductiva y productiva de los establecimientos agropecuarios.

El plan establece la obligatoriedad del control anual de ETS en toros de todos los rodeos, por eso es importante que se contacte al Médico Veterinario. Una vez realizada la revisación y análisis, se deberá cargar el resultado en la página del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia.

Los productores con más de 300 vacas, tuvieron tiempo hasta el día 15 de Noviembre de 2022 para realizar la revisación, análisis y posterior carga en el sistema a través de su veterinario; los productores con menos de 300 vacas tienen tiempo hasta el día 15 de mayo de 2023.

La realización del testeo antes de la fecha indicada es requisito para la emisión de guías de traslado de toros, toritos y vacas. Una vez cumplidas las fechas mencionadas, no se emitirán guías para movimiento de esas categorías.

Además de la obligatoriedad del control anual de venéreas, el plan acerca herramientas de crédito para: reposición de toros positivos y mejoramiento de instalaciones (manga, cepo y corrales). También análisis gratuitos en laboratorios conveniados. (Infosudoeste). (24-02-23).