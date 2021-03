Se puso la gorra: cómo hacer para que Netflix no te impida “pasar” la contraseña

Con el surgimiento de nuevas plataformas de streaming y la consecuente pérdida de miles y miles de clientes, Netflix tomó una drástica decisión. Con el objetivo de comenzar a recaudar más, la aplicación comenzó a probar una función para que sus usuarios no puedan compartir sus contraseñas con otras personas que no vivan en su hogar.

El portal The Streamable descubrió la nueva herramienta de la plataforma e informó que al ingresar a la cuenta en un aparato que no pertenece al titular, aparece un aviso en la pantalla que dice: “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas una propia para seguir mirando”. Esa alerta ofrece la oportunidad de unirse al servicio con una prueba gratuita de 30 días o de verificar que es el dueño de la cuenta usando un sistema de autenticación de dos factores: un código que se envía por SMS o por correo electrónico.

Por el momento, no se sabe si Netflix bloquea las cuentas que no responden al mensaje o no. La empresa se ha limitado a informar que esta prueba “está diseñada para garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo”.

En 2016, el director ejecutivo, Reed Hastings, aseguró que a la empresa no le importaba si los usuarios compartían sus cuentas con otras personas y lo consideró “un obstáculo menor”. Incluso afirmó: “En términos de compartir contraseñas, no hay planes de realizar cambios allí. El uso compartido de contraseñas es algo con lo que tienes que aprender a vivir, porque hay mucho uso compartido de contraseñas legítimo, como compartir con tu cónyuge, con tus hijos… así que no hay una línea clara, y lo estamos haciendo bien tal como estamos”.

Pero el mundo es otro en 2021 y Netflix quiere copia a otras aplicaciones. Por ejemplo, a Spotify. Es que la plataforma de música incluso solicita la ubicación de los miembros de una suscripción familiar para verificar que tiene la misma dirección de su domicilio. Seguramente la plataforma de series y películas comience con una campaña de este tipo en los próximos meses. (15-03-21).