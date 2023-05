Se juegan puntos clave en la 11ma. fecha del Torneo Unión Regional

Se disputará hoy domingo -a partir de las 15- la undécima fecha del Torneo Unión Regional de fútbol.

Este es el programa de partidos: Progreso vs. Alem, Villa Rosa vs. Atlético Ventana, Almaceneros vs. Independiente CP, Alumni vs. Ferroviario, Porteño vs. San Martín, Independiente CD vs. Divisorio y Pelota vs. Suteryh. Libre Atlético Monte Hermoso.

POSICIONES: Villa Rosa, 25 puntos; Independiente CD, Atlético y Suteryh, 23; San Martín, 17; Ferroviario, 16; Progreso, 13; Independiente CP, 12, Alumni y Pelota, 9: Almaceneros, 9; Porteño y Ventana,8; Divisorio y Alem, 1. (28-05-23).