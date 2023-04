Se disputó la primera fecha del fútbol menor e infantil

Escenario 14 de septiembre del club Independiente Independiente : ( 6 ) : Tiziano Moyano ( 3 ) — Benjamin Bianchi — Bautista Bilbao ( 2 )

Unión Santamarina : ( 5 ) : Ciro Crededio ( 3 ) — Francisco Gonzalez ( 2 ) Libre : Villa Rosa SUB 11 Escenario auxiliar del club M.Hermoso

A.M.Hermoso : ( 4 ) : Juan Cruz Crededio — Joaquin Castro — Juan Menna — Mateo Fernandez

Porteño : ( 2 ) : Ulises Rohlmann — Dylan Esmoli Escenario auxiliar del club Ferroviario

Ferroviario : ( 1 ) : Leo Crisci

Suteryh : ( 1 ) : Mateo Carrasco Escenario auxiliar del club San Martín

San Martín : ( 1 ) : Julian Cauquoz

Progreso : ( 7 ) : Benjamin Fernandez ( 2 ) — Ian Didomenico ( 2 ) — Benjamin Moyano ( 2 ) — Axel Sepulveda Escenario 14 de septiembre del club Independiente

Independiente : ( 7 ) : Tiziano Orellano — Fermin Amestoy ( 2 ) — Camilo Schill ( 3 ) — Gonzalo Alvarez

Unión Santamarina : ( 1 ) : Matias Hernandorena Libre : Villa Rosa Próxima Fecha Segunda del torneo Suteryh vs Independiente Unión Santamarina vs San Martín Progreso vs A.M.Hermoso Porteño vs V.Rosa Libre : Ferroviario Fuente y foto: El portal de Dorrego (Alejandro Fernández). (08-04-23).