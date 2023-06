Se definen esta tarde el «1» de la fase regular y los 8 boletos para cuartos

Se disputará hoy -desde las 15-la última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona.

La jornada futbolera despierta un enorme interés en la afición porque no solo se definirá el equipo que se quede con el número uno en esta instancia, sino también porque se completarán los ocho casilleros para los primeros cruces.

EL PROGRAMA DE PARTIDOS: Alem vs. Ferroviario, Atlético vs. Independiente CP, Progreso vs. Divisorio, Porteño vs. Ventana, Alumni vs. Suteryh, Almaceneros vs. Pelota e Independiente CD vs. Villa Rosa. Libre: San Martín.

POSICIONES: Suteryh, 33 puntos; Independiente CD y Atlético, 32; Villa Rosa, 31; Ferroviario, 25; San Martín 22; Alumni, 19; Progreso, 17; Independiente CP, 16; Almaceneros y Porteño, 15; Pelota, 10; Ventana, 8; Divisorio, 2 y Alem, 1. (25-06-23).