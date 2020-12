(Entrevista en LA DORREGO) Reyes respondió a las críticas del gremio: “Hay empleados municipales que ganan más que un director”

A las críticas de los dirigentes del gremio municipal el Intendente Reyes manifestó en Ni Más Ni Menos, por LA DORREGO, no compartir ni las expresiones ni las formas y que estuvo, está y estará siempre dispuesto al diálogo franco y directo con los representantes de los trabajadores. Agregó que ese diálogo es válido si se conjugan dos cosas: satisfacer las necesidades de los empleados y dentro de las posibilidades de la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Reconoció del sindicato la predisposición, voluntad de diálogo y vocación de espera ante la incertidumbre que se presentó con la pandemia donde hubo que priorizar la estructura sanitaria para atender y contener a todos los habitantes del distrito, manifestando que junto con su gabinete trabajan a diario para que la situación económica financiera de la comuna siga manteniéndose estable, permitiendo en consecuencia ir mejorando los servicios que todos merecen.

Sostuvo que su administración no puede ni debe traspasar los límites pero sí hacer todos los esfuerzos para respetar los convenios y mejorar la situación de los empleados a los que consideró “la familia municipal”, agregando que no se puede comprometer a gastar recursos que no cuenta y esa es su responsabilidad.

En su exposición dijo que, como corresponde, aproximadamente 140 personas han recibido la estabilidad laboral y que oportunamente se firmo un acuerdo reconociendo la inflación del 2019 con la formula gatillo que con el tiempo cayó en desuso y que eso se concretó en enero y febrero pasado con un aumento del 12,5% a los empleados y cualquiera quiera verificarlo.

El intendente mencionó que después de julio se reinició el diálogo para recomponer el salario considerando la inflación de primer semestre 2020 que de acuerdo al promedio nacional y regional que se utiliza habitualmente arrojó un 12 % que fue lo que el municipio reconoció y aplicó un 6% en agosto y otro 6% en octubre. Lo que resta ajustar el la inflación de julio en adelante. Destacó que en octubre respetando los convenios vigentes a todos los empleados se les dio una categoría lo que representa entre un 3 y un 5 % más para cada uno. Agregó que en el 2019 el empleado municipal no perdió contra la inflación y este año donde la pandemia y el aislamiento provocó que más de 3.750.000 millones personas perdieran su trabajo el municipio de Coronel Dorrego no dejó a nadie cesante, por el contrario, nombró entre 30 y 40 personas y se mostró esperanzado que en el primer trimestre del 2021 se pueda lograr similar situación para que los trabajadores no pierdan el valor de sus ingresos.

En reiteradas oportunidades el intendente manifestó estar siempre dispuesto a reanudar el diálogo y llegar, como ha ocurrido hasta ahora, a un punto de acuerdo.

Podrán escuchar la entrevista en la parte superior de este post. (4/12/71).