Récord de asistentes tuvo la 27ma. Fiesta Tradicionalista de El Perdido

La agrupación gaucha Los de Fierro es el centro tradicionalista de la localidad de El Perdido que el pasado fin de semana realizó -con éxito de convocatoria- la 27º Fiesta Anual Tradicionalista.

El campo de jineteada en la Estación Guisasola fue sede de un evento que reunió competencias de destrezas criollas y domas; pero también resultó ser una oportunidad en la que se pudo degustar de especialidades gastronómicas camperas.

“Fue más que un éxito, nos re acompañó la gente los dos días a campo de jineteada lleno. Lo más positivo es que las dos jornadas fueron sin accidentes todo funcionó con normalidad; el balance más positivo es que nadie se accidente, que fluya con normalidad y que queden ganas de trabajar”, expresó Cali Peciña en declaraciones a La Voz del Pueblo.

El integrante de la comisión directiva expresó, además, que “los objetivos están más que cumplidos; vendimos todo: los pasteles, empanadas, carnes asadas. Terminar un fiesta de esta manera nos da incentivo y ganas de ir pensando en la próxima”, aseguró.

Peciña resaltó especialmente el nivel de asistencia que tuvieron las dos jornadas centrales después que el inicio estuviera marcado –el pasado sábado 5 con la cabalgata que unió Coronel Dorrego con El Perdido- con una asistencia de doscientos caballos y carruajes para transportar a unas 230 personas.

“Hemos batido récord de gente -sin dar número exacto- superamos las 700 entradas pagas; hubo gente que vino el sábado y no el domingo. Y otras personas que vinieron el domingo y no el sábado, sin contar menores de 12 años que esos no pagaban. Me animo a decirte que el domingo hemos superado las 800 y pico de personas entre todos”, expresó el dirigente que durante la semana pasada informó que el valor de los tickets se había fijado en 1500 pesos para todo el fin de semana.

Dijo también que resultó ser “muy bueno el nivel de los corredores de las pruebas de riendas; de la zona -los que andan de punta- vinieron todos”, afirmó.

Recordamos que en el mes de septiembre de 2021 la agrupación tradicionalista cumplió 30 años de vida institucional en el distrito; cuya comisión está integrada por mujeres y hombres de la zona que con sus manos se encargan de preparar los alimentos que se consumen durante la fiesta y que se degustan en los fogones. (La Voz del Pueblo). (18-03-22).