Recetas de cocina: hoy, lengua a la vinagreta

Siguen las comidas para las fiestas y la receta de lengua a la vinagreta es un clásico que nunca falla! Es diciembre, el calor estalla, tenés mil grupos de whataspp titulados “cena fin de año” y ya tenés que pensar los regalos de navidad.

Tranquilos, vamos a hacer un ejercicio de relajación:

inhalamos

pensamos en una lengua a la vinagreta

y exhalamos.

A que ya están mejor, ¿no? Y claro! si la lengua a la vinagreta es el oasis en todo esta locura que son a veces las fiestas!

Hay gente que no come lengua a la vinagreta hasta diciembre, y a mí personalmente me parece una lástima. Es un plato frío riquísimo, un gran plan para sándwich y claro, una de las estrellas de la mesa navideña.

Además la lengua es uno de los cortes más económicos que hay en las carnicerías, así que este plato te sale dos mangos pero sentís que estás comiendo el manjar de un rey… ¿Exagero? tal vez, pero quien comió un sandwichito de lengua a la vinagreta en una figacita de manteca, sabe de que estoy hablando.

Además de ser uno de los platos favoritos de Paulina, es una de las recetas argentinas más clásicas. Acá les mostramos cómo hacer lengua a la vinagreta, aunque las instrucciones de cocción de la lengua sirve para todo tipo de platos.

Con la misma base pueden hacer lengua en escabeche, o lengua con salsa criolla con tomate, morrón y cebolla. Es una receta muy sencilla, sólo tienen que aguantar la impresión que da al principio la lengua, pero que después se pasa.

Una clave para la vinagreta, la proporción entre aceite y vinagre es: 1/2 de vinagre cada 1 de aceite. Por ejemplo: media taza de vinagre para 1 taza de aceite. Esta es la proporción que usamos en la lengua a la vinagreta, pero también sirve para condimentar ensaladas.

La pueden hacer para el mismo día o hacer con anticipación, aguanta una semana en la heladora tranquilamente.

Ingredientes

para una lengua de 1.5kg

*1 kg de lengua

*2 zanahorias

*2 cebollas

*1 tallo de apio

*1 puerro

laurel

*1 taza de aceite de oliva

*1/2 taza de vinagre

*3 dientes de ajo

perejil

*1 huevo duro

*sal y pimienta

Receta de lengua a la vinagreta

clásico de la mesa navideña

*Cortar la cebolla en cubos, el puerro y la zanahoria en rodajas grandes, y el apio en trozos con las hojas incluidas. Llevar todas las verduras a una olla con bastante agua. Colocar la lengua entera en la olla con las verduras, agregar la hoja de laurel y un puñado de sal gruesa.

*Llevar al fuego para que hierva aproximadamente una hora y cuarto por kilo de lengua. En este caso, sería casi dos horas de cocción. Controlar cada tanto que no se haya evaporado del todo el agua, si se redujo demasiado, agregar agua hirviendo para que no se corte la cocción.

*Dejar enfriar por completo en su propio caldo. Cuando esté totalmente fría (se puede dejar en la heladera también) pelar la piel de la lengua.

*Descartar la parte de abajo (la base) y la grasa de los costados. Una vez que esté pelada por completo, filetear la lengua en fetas de 0,5 cm maso o menos. Reservar.

*Picar el ajo y el perejil, y cortar el huevo duro en cubitos. Llevar todo a un bol o una fuente honda. Agregar la lengua, el aceite y el vinagre. Mezclar con las manos hasta que esté todo bien integrado. Salpimentar y si es necesario agregar más aceite y vinagre. Se puede llevar a la heladera un buen rato, o servir directamente! (04-12-23).