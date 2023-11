Recetas de cocina casera: hoy, empanadas criollas

Imagina un plato que te transporte directamente a las tierras de la encantadora Argentina, que represente su gastronomía y cuente la historia de su gente. Hoy te traigo esa receta, las empanadas criollas, una joya culinaria que cuenta la historia de los gauchos, esos hombres y mujeres fuertes y trabajadores de las pampas argentinas, que se reunían alrededor del fuego a disfrutar de estas delicias rellenas. Siendo el emblema de las reuniones familiares y sociales, la empanada criolla ha logrado hacerse un hueco en el corazón de todos los amantes de la comida argentina.

Ingredientes para Empanadas Criollas para 2 personas

250 gramos de carne picada de ternera

1 cebolla grande

1 pimiento rojo mediano

2 huevos

12 aceitunas verdes sin hueso

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharada de azúcar

10 discos de masa para empanadas argentinas

Cómo hacer la receta de Empanadas Criollas

Comienza cortando la cebolla y el pimiento en trozos pequeños. Asegúrate de que los trozos sean lo más uniformes posible para una cocción pareja. Luego, calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio y añade la cebolla y el pimiento. Cocina hasta que estén suaves y translúcidos, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos. Agrega la carne picada a la sartén. Cocina hasta que esté bien dorada. Incorpora el comino, pimentón dulce, sal y pimenta. Cocina durante unos minutos más para que los sabores se mezclen bien. Incorpora las aceitunas y el azúcar, remueve bien y apaga el fuego. Deja que la mezcla se enfríe. Mientras la mezcla se enfría, cocina los huevos en agua hirviendo durante unos 10 minutos hasta que estén bien cocidos. Pélalos y córtalos en rodajas finas. Una vez que la mezcla de carne se haya enfriado, comienza a rellenar los discos de masa para empanadas. Coloca un poco de la mezcla de carne en el centro de cada disco, agrega una rodaja de huevo y luego dobla el disco por la mitad. Sella los bordes haciendo pellizcos al estilo argentino o si lo prefieres con un tenedor. Puedes también batir un huevo y barnizar por encima las empanadas para que queden espectaculares tras el horneado. Por último, coloca las empanadas en una bandeja de horno forrada con papel de cocina y hornea a 180°C durante unos 20 minutos o hasta que estén doradas.

Notas y Consejos

Si nunca has hecho empanadas antes, no te preocupes, es más fácil de lo que parece. Lo más importante es no sobrecargar los discos de masa con el relleno, ya que podrían romperse al hornear.

Otro punto importante es la elección de la carne. Asegúrate de elegir una carne de buena calidad, ya que es la estrella de este plato. Y si eres vegetariano, puedes sustituir la carne por tofu o alguna carne vegana.

Si deseas darle un toque personal a tu empanada, puedes agregar ingredientes adicionales al relleno, como queso, jamón o incluso espinacas.