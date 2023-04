¿Raúl Reyes será o no será candidato?

Ante los trascendidos que el intendente Raúl Reyes habría desistido de presentarse para la re-reelección, LA DORREGO lo consultó al respecto en la entrevista que le hizo esta mañana.

Esta fue la respuesta: «Todavía no hay una definición. Por supuesto que son tiempos preelectorales y los partidos políticos estamos trabajando en la definición de las candidaturas, algo que se puede comprobar cuando prendemos la radio o la televisión, donde es tremendo lo que se habla o especula con respecto a las candidaturas. No puedo decir mucho más. Tengo la posibilidad de hacer un período más, pero todavía no hemos definido si voy a ser candidato o si iré a descansar un poco en cuanto a ejercer un cargo ejecutivo, porque nunca me iré de la política. El 24 de junio es el plazo límite para presentar las listas. Queda muy poquito y ahí se va a resolver todo». (18-04-23).