«Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron con la búsqueda de Agustín», escribió la mamá del niño

Sofía Biera, la mamá de Agustín, el niño que fue encontrado sin vida después de caer a un arroyo en Tres Arroyos, hizo un agradecimiento a quienes colaboraron en la búsqueda, a través de la red social Facebook.

“Les quiero agradecer a todas las personas que colaboraron con la búsqueda de Agustín.

A todo mi barrio que la verdad me tengo que sacar el sombrero; me parece que al que iba le pude agradecer en persona por todo lo que hicieron día y noche sin parar. No nombro a todos porque sería imposible.

A mis amigas que no me dejaron un momento.

Mis primos Cristian, Nico, Caro, Antonella, sus parejas, mis tíos, a todos que salieron a buscar como si fuera su hijo; a mi padrastro que non durmió una hora, que no pararon un momento.

A toda mi familia, que no faltó ni uno en la búsqueda y en el apoyo; a mi amigo Franco, a mi compañero q se mantuvo fuerte por mí por los nenes y en su dolor no paraba de buscar, y al ídolo de mi hijo Jordán Gutiérrez que no tengo palabras tampoco para él.

Les agradezco de corazón con todo el dolor que hoy siento, les agradezco con la vida que me devolvieron a mi hijo para que pueda descansar en paz”, destaca el posteo. (LU 24).