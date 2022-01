Quejas de vecinas y vecinos por falta de agua en la ciudad

Esta mañana llamaron a nuestra radio vecinas y vecinos de distintos sectores de nuestra ciudad para manifestar que desde hace algunos días tienen problemas con la presión de agua.

«Hace más de 15 días que no tengo agua en el baño y en la zona de mi hija, frente a la cancha de Ferroviario, no tienen una gota de agua. Preguntó y le contestaron que debe haber algún problema en alguna parte. Su marido está en cosecha y cuando pasa a bañarse, no sale una gota de agua, pero no le dan respuestas», dijo una oyente.

También llegaron otros mensajes desde la zona cercana a Ferroviario y de una vecina de Ramos Ojeda al 500. En este último caso, desde Obras Sanitarias dijeron a LA DORREGO que esta mañana irían al lugar. (10-01-22).