Proyecto de autopista en la Ruta 3: esta es la nota enviada por los frentistas al intendente Reyes

Los abajo firmantes, frentistas, dueños de estaciones de servicios, vecinos, comerciantes y titulares de puestos de venta de productos regionales ubicados entre los Km 590 y 600 de la ruta 3, se dirigen a Ud, a efectos de manifestarles la preocupación y solicitar vuestra intervención al haber tomado conocimiento de la proximidad de construcción de la autopista tramo ruta provincial 72 – paraje Las Oscuras.-

Concretamente la semana próxima pasada, se nos anotició, (sin previa consulta), que se han realizado las actuaciones administrativas, que declaran de utilidad pública parte de inmuebles necesarios para la construcción de la futura autopista, en el tramo ruta provincial 72 – paraje Las Oscuras.-

Demás está decir que tal decisión afecta directamente a quienes nos encontramos instalados con nuestros emprendimientos y también a toda la ciudad de Coronel Dorrego, lo que significará muchas familias sin trabajo y el aislamiento de la ciudad, ya que la autopista beneficiará a los destinos y nò a los intermedios, que quedarán perdidos bajo un puente.-

La futura autopista afectará negativamente a quienes invertimos y apostamos al trabajo local sobre la ruta, ya que los automovilistas que transitan verán sumamente complicado tomar una colectora para realizar compras en nuestros puestos, dado la incomodidad, y a que pasaran velozmente por allí-

Se verán afectados olivicultores, productores, elaboradores de artesanías, y productos caseros, como así también los emprendimientos de alojamiento que se encuentran sobre la ruta y los puestos de trabajo que actualmente mantienen.- Se afectarán las estaciones de servicio y sus dependientes.-

El turismo es una fabrica sin chimenea la cual genera muchos puestos de trabajo en temporada estival tanto en puestos de ventas, hoteles y estaciones de servicios como así también en productores locales y demás personas vinculadas a esos rubros, satisfaciendo así una gran parte de la problemática que tiene Dorrego como lo es la falta de trabajo.

También se contribuye a la promoción del turismo local y de la región aportando y brindando información sobre destinos que se pueden visitar y sus bondades, haciendo que esto mismo haga crecer más al distrito de una manera turística.

No queremos dejar de considerar los tremendos trastornos que se generarán mientras se realiza la obra, complicando tanto el ingreso como el egreso de la ciudad innecesariamente de la población.-

En ningún momento de la traza del proyecto, se le hizo saber o tomar conocimiento a los frentistas, no se hizo audiencia pública ni evaluación del impacto ambiental, estando imposibilitados los suscriptos de realizar modificaciones en el mismo aportando soluciones a los problemas que la obra definitivamente acarreará.-

El proyecto está dividido en 2 tramos, uno que va desde la ruta Prov 72 hasta el paraje Las Oscuras y otro que continua desde el Paraje Las Oscuras hacia la Localidad de Bahía blanca, éste último esta sin la culminación de proyecto, lo cual no resolvería momentáneamente el problema de transito que si se ocasiona en temporada estival entre el tramo que va desde Monte Hermoso, hacia Bahía Blanca y viceversa, y hacia el sur argentino

En nuestro entendimiento, el tramo que va desde Bahía Blanca a Monte Hermoso es el que debiera construirse, por el caudal y movimiento automovilístico que se dan permanentemente.-

Los frentistas que nos encontramos comprendidos en el tramo que va de la ruta Prov.72 hasta la bajada de Calvo (antes del cruce a Monte Hermoso) consideramos que no es necesario la construcción de la autopista en el tramo que nos encontramos.

Sr intendente, como acostumbramos a su sensibilidad para solucionar temas de nuestra comunidad, es que formalmente solicitamos que sea cambiado el proyecto de inicio de autopista desde aproximadamente la bajada de Calvo, y nò por la conexión con la ruta 72 como es el proyecto presentado

Se trataría de tan sólo 10 km que no afectarían en absoluto los beneficios hacia el Distrito, sino que mejorarían, como hasta el presente, pudiendo acceder sin complicaciones tanto a la ciudad cabecera como a los diferentes puestos ruteros y posteriormente continuar su camino por la autovía.

– La seguridad vial es un tema que nos preocupa a todos, estando comprobado que este tramo que pretendemos desafectar del proyecto de la autopista, no presenta una tasa de accidentes viales de relevancia, siendo suficiente con asegurar las banquinas con asfalto y creando alguna dársena de acceso y mejorando las banquinas en el ingreso al sector de la GNC que creemos es el mas complicado.

También nos preocupa el tema del escurrimiento del agua desde la ruta 72 hasta la altura de la GNC que ocasiona anegamiento de agua , colapso de alcantarillas perpendiculares a la ruta 3 y desborde hacia la ruta que se ocasionan con lluvias de 50mm (habituales en nuestra zona) y no solo ponen en peligro a los automovilistas sino que ocasiona inundaciones en las propiedades de vecinos.

Sabido es que para solucionar esa problemática se requiere de maquinarias pesadas y limpieza de alcantarillas y canales a la altura de la planta depuradora y mejoramiento de banquinas en lo que circunda el acceso al cristo hasta Ruta 72 y del acceso a la ciudad hacia el ingreso sudeste y Ruta Nac 3.

Tenemos legitimación suficiente para efectuar la presente petición, dado que hace muchos años que estamos a la vera de la ruta trabajando, invirtiendo, conociendo el comportamiento de los automovilistas y los requerimientos, coincidiendo que la construcción de la autopista afectaría negativamente no sólo a los comerciantes, puestos, hoteles, estaciones de servicio, sino a la ciudad cabecera toda e incluso al turismo mismo del pueblo.-

A partir de esta carta nos encontramos movilizados y atentos con el pedido formulado agradeciéndole su predisposición para solucionar el tema en cuestión. (16-05-21).