Provincialización de los los hospitales: ¿qué opina el intendente dorreguense?

La salud, uno de los temas más sensibles para cualquier administración, no conoce de colores partidarios: así lo refleja una encuesta que realizó el portal platense La Tecla en los 135 distritos sobre la posible provincialización del sistema de salud.

Ante los múltiples reclamos de gremios como la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y la propuesta de la Provincia, la discusión sobre quién debe manejar los hospitales en los municipios retoma vigencia.

Coparticipación, poder y recursos humanos se ponen en juego a la hora de decidir. Qué dijeron los municipios oficialistas, los opositores y los vecinalistas.

«Cada municipio toma decisiones según su capacidad»

En declaraciones a La Tecla, el ministro de Salud de la Provincia afirmó que «hay un problema muy grande, que es la fragmentación del sistema de salud, eso hace que el sistema de toma de decisiones sea muy particular. Desde Provincia trabajamos en un modelo que nos permita trabajar en red, para resolver los problemas enormes que hay en cuestión laboral, por ejemplo».

Respecto al sistema sanitario de las comunas expresó que «lo que se puede resolver desde la tercerización aporta a muchos conceptos, pero tiene que haber una armonización del sistema de salud mucho más fuerte. Los hospitales provincia les están vinculados a las localidades, hacen que la atención sea más fluida y no le quede todo el peso al municipio».

Sobre las posturas contrarias, Kreplak expuso que «los que dicen que no están de acuerdo es porque temen que el hospital no tenga el pulso de lo que sucede en la localidad, en el territorio. Tenemos el ejemplo del hospital El Cruce, un hospital modelo que se articula con los del primer nivel y funciona perfectamente».

Agregó el funcionario: «Creo que hay un camino de interacción del sistema de salud que hay que avanzarlo y no pensar en una sola opción, que es simplemente tercerizar la atención en los municipios y ya está».

En referencia a la situación de las localidades, el titular de Salud puntualizó: «Hoy tenemos un problema muy grande en distintos distritos, que es que no están queriendo atender a vecinos de otros lados, cuando la coparticipación es regional. Aun así hay un problema de barreras de acceso, en eso estamos».

Continuó el ministro: «Otro eje en el que trabajamos es la modernización del sistema de información, para digitalizar las historias clínicas, y el sistema de asignación de tumos». Por último dejó en claro que «el camino es facilitar y garantizar que todos los bonaerenses tengan acceso a un sistema de salud óptimo que pueda resolver sus problemas, para eso hay que trabajar de manera mancomunada e integral».

MUNICIPIOS QUE DIJERON QUE «SI» (22)

BRANDSEN

Daniel Cappelletti (JxC)

“Es algo que vengo planteando hace mucho”, señaló a La Tecla el intendente municipal.

ENSENADA

Mario Secco (FdT)

«Es un tema que estamos trabajando. No es tan simple decir que la Provincia se hace cargo de todo, el Municipio también tendria sus responsabilidades», indicó Secco

GENERAL LAVALLE

José Rodriguez Ponte (JxC)

En diálogo con La Tecla, Rodríguez Ponte respondió afirmativamente. «Si es para mejorar, no tengo problema, ya que nuestro sistema de salud es muy precario. Vengo proponiendo desde 2015 un hospital regional», expresó el jefe comunal.

CASTELLI

Francisco Echarren (FdT)

El secretario de Salud del Municipio votó por el «sí» al manifestarse «de acuerdo con que trabajemos de manera articulada para seguir brindando atención de calidad, sería buena idea. De todos modos habría que ver qué pasa con el personal de Salud».

GENERAL ALVARADO

Sebastián lanantuony (FdT)

El alcalde se posicionó a favor de la iniciativa, dado que «mancomunar el manejo con Provincia nos permitiría implementar un mejor diseño de políticas públicas». No obstante consideró que «no veo viable que la Provincia pueda llevar adelante todo en materia económica».

LEANDRO N. ALEM

Carlos Ferraris (FdT)

El secretario de Salud del municipio votó por el “sí” al manifestarse “de acuerdo con que trabajemos de manera articulada para seguir brindando atención de calidad».

GENERAL RODRÍGUEZ

Mauro García (FdT)

El jefe comunal dijo que “no es una mala idea la provincialización del sistema de salud, sobre todo en materia de recursos”.

LAPRIDA

Pablo Torres (FdT)

El mandamás de Laprida dialogó con La Tecla y se sumó a los municipios que votaron por el «si». Afirmó que «actualmente el área de Salud se lleva el 33% de nuestro presupuesto, nos aliviaría mucho la ayuda de Provincia para poder destinar más plata a otras cuestiones que también son importantes».

PUAN

Facundo Castelli (UCR)

«Tenemos tres hospitales, nos aliviaría un montón en materia presupuestaria que Provincia se hiciera cargo al menos de uno», indicó el jefe comunal a La Tecla.

MAGDALENA

Gonzalo Peluso (JxC)

En diálogo con La Tecla, Peluso se manifestó a favor de la iniciativa, principalmente por una cuestión presupuestaria. “Sí, sería un problema menos para el municipio, que le delegaron ese servicio en los 90’ pero no le transfieren los recursos”.

NECOCHEA

Arturo Rojas (Nueva Necochea)

El jefe comunal votó a favor, dado que “en el hospital se me va el 40 por ciento del presupuesto municipal. La problemática no es sólo económica, sino también de recursos humanos, como en gran parte del interior”.

SALTO

Ricardo Alessandro (FdT)

El intendente afirmó: “El 37% de nuestro presupuesto se va en Salud”.

TAPALQUÉ

Gustavo Cocconi (FdT)

El mandatario optó por el «sí» al afirmar que la provincialización permitiría «tener un sistema de salud con más complejidad».

RAMALLO

Gustavo Perié (JxC)

Perié se manifestó a favor de la provincialización dado que en su comuna, “el 37% de nuestro presupuesto se va al hospital. Si pasara a manos de Provincia nos sobrarían más recursos”.

SAN VICENTE

Nicolás Mantegazza (FdT)

“San Vicente ya firmó acuerdo de co-gestión con la Provincia. Hasta el ‘80 nuestro hospital fue provincial”, afirmó el intendente.

Más posturas a favor

También dieron el visto bueno para la provincialización del sistema sanitario en las localidades distintas autoridades de los siguientes municipios: Cañuelas, Mar Chiquita, Veinticinco de Mayo, Salliqueló, Suipacha y Patagones.

MUNICIPIOS QUE DIJERON QUE “NO” (56)

ADOLFO ALSINA

Javier Andrés (JxC)

«No estoy de acuerdo con la idea de la provincialización del sistema de salud», dijo Andrés.

AYACUCHO

Emilio Cordonnier (JxC)

El responsable del área dijo que si bien es una decisión a consultar, «voy por el no».

BAHIA BLANCA

Héctor Gay UxC)

En diálogo con este medio, el intendente bahiense, Héctor Gay, expresó: «Tenemos uno de los hospitales más grandes de la Provincia. No estoy de acuerdo: primero porque en nuestra ciudad ya existe un hospital provincial grande, regional, que abarca a 15 distritos, y el municipal tiene una envergadura que está cubriendo las necesidades de Bahía Blanca. En una ciudad que tiene siete hospitales, el 63% de los casos se atendieron en el sistema de salud municipal».

BALCARCE

Esteban Reino (JxC)

«Los mismos profesionales de la salud lo desestimarian, ya que verian una merma en sus haberes», explicó Reino.

BENITO JUAREZ

Julio César Marini (FdT)

En dialogo con este medio, el mandamás oficialista indicó: «No tengo ningún interés en pasar el hospital a la Provincia. El único efector de salud que tiene Juárez es el hospital, y nosotros estamos permanentemente haciendo inversiones. Contamos con 13 ambulancias equipadas con alta complejidad y ahora estamos terminando de restaurar las oficinas».

CHACABUCO

Victor Aiola (JxC)

Victor Aiola considero que si Provincia «no puede mantener los hospitales propios, menos va a poder hacerse cargo de todos».

CAPITAN SARMIENTO

Javier Iguacel (JxC)

El intendente Iguacel se pronunció en contra al afirmar que se necesita «mayor autonomia municipal y no más concentración de poder. Hay que dar libertad para que los empleados puedan elegir la obra social que quieran y no estén obligados a usar IOMA».

CORONEL DORREGO

Raúl Reyes (JxC)

«No estamos de acuerdo con la propuesta, porque los hospitales municipales funcionan mucho mejor que los provinciales. Hay una diferencia considerable de salarios”, expresó Reyes ante la consulta.

CORONEL PRINGLES

Lisandro Matzkin (JxC)

«Nuestro hospital funciona perfectamente. Si bien hay cosas que ajustar con Provincia y Nacion, como es el pago de las obras sociales estatales, el sistema funciona», expresó el intendente opositor, y remarcó que el nosocomio «es muy valorado por la gente».

CORONEL SUAREZ

Ricardo Moccero (FdT)

«No queremos que nuestro hospital pase a la órbita provincial. En un momento, lo que hablamos pedido era el servicio de neonatología, porque es un gasto terrible para beneficio de toda la región y lo tenemos que pagar nosotros, que no damos abasto. Pero el hospital no, de ninguna manera; y no creo que ningún intendente quiera pasarlo a Provincia”, afirmó el mandamás oficialista en comunicación con La Tecla.

ESCOBAR

Carlos «Beto» Ramil (FdT)

«Nos parece muy desafortunada esa propuesta. En Escobar, las experiencias de los hospitales municipales son muy exitosas, y demostramos que, en algunos casos, gestionamos mejor que las propias clínicas privadas, brindando más prestaciones y servicios», señaló.

GENERAL LAMADRID

Martin Randazzo (JxC)

«Los salarios son mejores en municipios, no en Provincia. Esto no se soluciona provincializando el sistema de salud, ni nacionalizándolo», opinó el jefe comunal.

GENERAL ARENALES

Edgardo Bataglia (JxC)

«En principio, no», afirmó el intendente municipal.

GENERAL MADARIAGA

Esteban Santoro (JxC)

Voto no positivo del alcalde. Dijo: «La comunidad, tampoco estaría de acuerdo».

FLORENTINO AMEGHINO

Calixto Tellechea (JxC)

«No creo que haya que centralizar el sistema de salud: «Nosotros garantizamos una buena prestación a los vecinos», afirmo el intendente Tellechea.

GONZALES CHAVES

Marcelo Santillán (FdT)

«Prefiero que siga siendo municipal», expresó.

GENERAL PAZ

Juan Manuel Álvarez (FdT)

“No estoy de acuerdo. En un principio es delegar a la Provincia un problema importante, pero la realidad es que delegas esta función y cuando no tiene respuesta, el vecino viene a reclamar al intendente, y no tenés herramientas para resolver”, consideró el jefe comunal Juan Manuel Álvarez.

LINCOLN

Salvador Serenal (JxC)

El intendente votó por la negativa. “El ejemplo más claro son los hospitales provinciales actuales, funcionan muy mal”, indicó.

ITUZAINGÓ

Alberto Descalzo (FdT)

“Son los municipios los que deberían tener más autonomía. Nuestros vecinos, cuando tienen alguna demanda, no van a La Plata ni a Nación, vienen a la intendencia. El rol de los municipios con su comunidad es un rol cercano, porque los trabajadores son vecinos que conocen a los barrios y a su gente; es otro el compromiso. El debate que se tiene que dar es ese, el de otorgarles mayor autonomía a los municipios”, afirmó Descalzo.

GENERAL PINTO

Alfredo Zavatarelli (FdT)

“Nosotros lo administramos muy bien y los vecinos están conformes con la gestión. Estoy de acuerdo con que les quiten los hospitales a los intendentes que gestionan mal”, dijo Zavatarelli a La Tecla.

PERGAMINO

Javier Martínez (JxC)

“Yo creo en la descentralización. Creo que todo lo que maneja la Provincia, sobre todo en ese último período, lo hizo mal: educación, seguridad, todo mal. Y lo que han manejado los municipios, la modernización, la educación informal, esas cosas avanzan”, dijo el intendente Martínez. “Lo que nos toca hacer a los municipios avanza, y lo que le toca hacer a la Provincia está estancado. Lo mismo las obras: el FIM, que lo manejamos nosotros, si nos bajan los recursos lo hacemos rápido. En Pergamino, en tres años no se hizo ni una obra provincial, así que todo lo contrario, hay que trabajar para descentralizar”, añadió.

SAN NICOLAS

Manuel Passaglia (JxC)

En diálogo con La Tecla, el intendente nicoleño dijo: “Nosotros pedimos en reiteradas ocasiones una mayor autonomía de los municipios porque entendemos que el intendente es la figura que más conoce sobre la realidad de la ciudad y es el más cercano a sus necesidades». Además, consideró: “Tenemos dos hospitales: uno provincial (el San Felipe) y otro municipal, y la diferencia es significativa”. Asimismo agregó: «Creo que la provincialización no es el camino indicado, por el contrario”.

LEZAMA

Amaldo Harispe (UCR)

El jefe comunal se opuso a la provincialización.

NAVARRO

Facundo Diz (FdT)

“En una época el hospital fue provincial, no sé cuál fue el motivo de su municipalización. Tal vez fue una cuestión de mejorar las gestiones en Salud”, manifestó Diz

SAAVEDRA

Gustavo Notararigo (UCR)

«Se viene manejando bien, no veo por qué generar un cambio», dijo Notararigo.

SAN MARTIN

Fernando Moreira (FdT)

Desde la Comuna señalaron: «Estamos absolutamente orgullosos del hospital Thompson, tenemos un sistema que funciona muy bien».

SAN ANTONIO DE ARECO DE ARECO

Francisco Ratto (JxC)

«Que esté en manos del Municipio nos da mucha más facilidad de abordaje de los problemas de los vecinos. Tenemos un sistema de salud particular acá en San Antonio, porque no hay hospitales de Provincia ni privados”, opinó el intendente.

SAN ANDRES DE GILES

Miguel Gesualdi (FdT)

En diálogo con La Tecla, el secretario de Salud afirmó: “El hospital es el único efector de salud del Municipio, estamos conformes con la atención que brinda».

RAUCH

Maximiliano Suescun (UCR)

«Los hospitales municipales están mejor que los provinciales. Ña Provincia le debe 50 millones de pesos a Rauch, por IOMA», ejemplificó el jefe comunal Suescun sobre el sistema sanitario en su comuna.

SAN CAYETANO

Miguel Ángel Gargaglione (JxC)

El intendente de San Cayetano se manifestó por la negativa y pidió trabajar en conjunto.

También se oponen

En contra de la provincializacion de los hospitales se manifestaron además los siguientes municipios: Bragado, Chascomús, Chivilcoy, Dolores, Exaltación de la Cruz, General Alvear, General Belgrano, Guamini, La Plata, Lanús, Loberia, Marcos Paz, Olavarría, Pellegrini, Pinamar, Punta Indio, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, San Isidro, San Miguel, Tandil, Tomquist, Trenque Lauquen, Tres de Febrero y Vicente López.

MUNICIPIOS QUE DIJERON “DEPENDE” (29)

ALBERTI

German Lago (FdT)

El jefe comunal manifestó que “el hospital, hoy en día es la única alternativa de los vecinos a todo un sistema de salud privado”.

AZUL

Herman Bertellys (JxC)

«Es un tema que estamos dispuestos a debatir desde el Municipio», dijeron desde la Comuna.

BARADERO

Esteban Sanzio (FdT)

«No quisiera darte una opinión sin conocer bien el proyecto», indicó Sanzio.

BOLIVAR

Marcos Pisano (FdT)

“Hay que hacer una discusión de como financiamos el sistema de salud”, dijo Pisano.

CARLOS CASARES

Daniel Stadnik (FdT)

“Si se puede lograr una mejora en los sueldos, sí. Por ahora estamos conformes con la gestión”, indicó al alcalde casarense en diálogo con La Tecla.

COLON

Ricardo Casi (FdT)

“Es un tema debatible; ganaríamos, tal vez, en complejidad. La descentralización hace que en el interior la monitorización del sistema tenga mejor calidad en manos del Municipio. Hay que fortalecer los hospitales provinciales regionales y una red de derivaciones efectiva. El Municipio garantiza accesibilidad igualdad, calidad universalidad, equidad, cercanía, etcétera”, expresó el jefe comunal.

CORONEL ROSALES

Mariano Uset (JxC)

“No es un tema del que tenga opinión formada. Seria un cierto alivio el desentendernos de la problemática de la salud pública, que se lleva gran parte de nuestro presupuesto, y así y todo asumimos algunas carencias por falta de recursos humanos en el interior, sobre todo para guardias. Más allá del alivio de despreocupare no dormiría tranquilo pensando que mis vecinos no tengan la salud», expresó el intendente Mariano Uset en dialogo con La Tecla.

CARLOS TEJEDOR

Maria Celia Gianini (FdT)

“La provincialización no es una discusión actual” afirmó, en diálogo con La Tecla, la intendenta Gianini. Asimismo puntualizó que “hoy Carlos Tejedor, con dos hospitales municipales, puede sostener su estructura en materia de infraestructura, insumos y recursos humanos, justamente, por un trabajo articulado con la Provincia. Entonces, provincializar o no los hospitales es una decisión del Gobernador, que tomará o no cuando estén dadas las condiciones”. En esta misma línea la jefa comunal agregó: “La mayor preocupación nuestra y de las vecinas y vecinos no es esa, sino que esté garantizado un sistema sanitario integral, y en eso Axel ha demostrado día a día no sólo a voluntad, sino también resultados, que es mucho más importante que cualquier otra lectura o análisis simplista”.

PEHUAJO

Pablo Zurro

El intendente no ratificó una postura definida.

GENERAL LAS HERAS

Javier Osuna (FdT)

“Siempre voy a estar del lado del sistema que más garantías les dé a mis vecinos con respecto a una buena atención”, afirmó el intendente Osuna.

LA COSTA

Cristian Cardozo (FdT)

Tuve reuniones con el gobemador Axel Kicillof y el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, para coordinar un trabajo conjunto en el hospital municipal de Mar de Ajó. Depende de la decisión política del Gobernador pero se está avanzando», dijo Cardozo.

GENERAL VIAMONTE

Franco Flexas (UCR)

“Más allá de las posturas personales, espero que el partido tome postura”, afirmó Flexas.

GENERAL VILLEGAS

Eduardo Campana (JxC)

“Para nosotros es un problema el hospital”, afirmó el intendente Campana, al tiempo que destacó la inversión en el sistema de salud municipal.

JOSE C. PAZ

Mario Ishii (FdT)

“No tengo inconvenientes con que los hospitales municipales pasen a la órbita provincial, siempre y cuando la atención al vecino sea mejor a la actual administración municipal. Si el servicio que brinden es óptimo para la comunidad estaría de acuerdo”, expresó el intendente Ishii.

MAIPU

Matias Rappallini (JxC)

«No tenemos una opinión bien formada», dijo Rappallini

MONTE HERMOSO

Marcos Fernández (FdT)

«No tenemos una opinión formada», dijo el alcalde.

PILAR

Federico Achával (FdT)

«Es un tema para profundizar», indicó Achával.

MERLO

Karina Menendez (FdT)

Dijo: «Si es para que la gente tenga mejor atención y más recursos estaría de acuerdo».

TORDILLO

Alfredo Farias (FdT)

«Creemos que es mucho más profundo. Los recursos del Municipio vienen de la coparticipación. Tendríamos que ver cómo pasaríamos ese déficit que nos generaría si el sistema pasara a ser provincial», afirmó el intendente Farías.

TRES ARROYOS

Carlos Sánchez (Vecinalista)

«La realidad de los hospitales provinciales es muy distinta. Acá tenemos la atención prima ría y de segundo nivel sincronizada, nos hacemos cargo nosotros eso nos per mite que sea de calidad.», expresó el secretario de Salud, Gabriel Guerra.

TIGRE

Julio Zamora (JxC)

«Es un buen interrogante para poner en discusión en la Provincia. Necesitamos poner en discusión la salud», señaló Zamora.

VILLARINO

Carlos Bevilacqua (Vecinalista)

«El hospital ya fue provincial, pasó a manos del Municipio en los ’90. Me gustaría saber cómo va a ser la calidad de la atención, el tema de los salarios», manifestó el responsable del área sanitaria de la Comuna.

TRES LOMAS

Jorge Carrera (FdT)

«Tres Lomas es un distrito muy chico, tenemos cien mil habitantes en total, y el único efector de salud del distrito es el hospital municipal», aseveró el intendente Carrera al brindar su postura a La Tecla.

Los municipios que todavía no definieron una postura

Los intendentes que aún no plantearon una posición definitiva sobre la provincialización de los hospitales fueron: Ignacio Pugnaloni (FdT), de Hipólito Yrigoyen; Juan Ustarroz (FdT), de Mercedes; Ramón Salazar (FdT), de San Pedro; Alejandro Acerbo (FdT), de Daireaux; Sebastián Abella (JxC), de Campana y Osvaldo Caffaro (FdT), de Zárate.

PABLO MACIEL (CICOP)

«Tenemos 135 sistemas de salud diferentes”

En diálogo con La Tecla, el titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) afirmó que «la integración de todo el sistema público implica la provincialización de los efectores municipales. Tenemos 135 sistemas de salud diferentes y más de 240 hospitales municipales que tienen poca articulación con el sistema provincial de salud. Necesitamos integrar todo, empezando por homologar salarios y condiciones laborales del equipo de salud».

En esta línea expuso que «las asimetrías salariales y laborales generan migraciones de profesionales de un distrito a otro, de un municipio a otro. Eso genera a su vez grandes problemas para consolidar servicios de guardia y planteles».

Sobre el panorama en los distritos aclaró que «en muchas localidades, hoy están ofreciendo como única forma de ingreso el monotributo, que es una forma de contratación muy precaria. Los profesionales no tienen aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni obra social; por lo que buscan mayor estabilidad y mejores salarios».

NO TIENEN HOSPITALES MUNICIPALES (17)

Almirante Brown, Berazategui, Berisso, Carmen de Areco, Florencio Varela, General Guido, General Pueyrredón, Junín, Las Flores, La Plata, Lobos, Monte, Moreno, Nueve de Julio, Pila, Presidente Perón y Saladillo.

QUIENES PREFIRIERON NO CONTESTAR (8)

Avellaneda-Alejo Chornobroff (FdT); Hurlingham-Damián Selci (FdT); La Matanza-Fernando Espinoza (FdT); Lomas de Zamora-Marina Lesci (FdT); Malvinas Argentinas, Noelia Correa (FdT); Moron, Lucas Ghi (FdT); San Fernando, Juan Andreotti (FdT); Quilmes, Mayra Mendoza (FdT); Esteban Echeverria, Fernando Gray (FdT); Villa Gesell, Gustavo Barrera (FdT) y Ezeiza, Alejandro Granados (FdT) . (La Tecla). (07-09-22).