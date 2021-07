Proponen que en Tornquist vacunen contra el coronavirus a turistas

El subcomité de la UCR de Sierra de la Ventana presentó un proyecto para que Tornquist sea pionero en “turismo sanitario”. La iniciativa plantea que en el distrito se vacunen contra el coronavirus a las y los turistas.

“Este proyecto promueve la vacunación dando la posibilidad a los turistas que puedan recibir la primera dosis mientras se toman unos días de descanso”, explicó Sandra Kifer, presidenta del subcomité radical.

Indicó que ya ingresó el proyecto al Concejo Deliberante y que también enviaron una nota al intendente Sergio Bordoni.

Remarcó que el objetivo es que la iniciativa se pueda implementar a la brevedad, aprovechando el receso invernal y la llegada que se espera, será importante, de turistas. En ese sentido, informó que muchos establecimientos del distrito tienen el 75% de las plazas cubiertas.

“Somos un destino turístico, estar vacunados favorece a los locales y a los turistas”, destacó a Radio Altos de Bahía Blanca.

Además, dijo que tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el proyecto las declaraciones que Bordoni realizó la semana pasada en Radio Altos respecto a su preocupación porque las personas no se anotaban para vacunarse contra el COVID- 19.

“El intendente dijo que había 4 mil dosis que no se habían usado porque la gente del distrito no se anota en Vacunate PBA. Esas dosis tienen fecha de vencimiento de 6 meses; antes que esas ampollas no se puedan utilizar porque se vencieron, sería una opción importante que se utilicen con los turistas”, opinó.

Por último, enfatizó que este tipo de medidas ya se ha implementado en otros países con muy buenos resultados. “¿Por qué no utilizarlo en la Provincia y en nuestro distrito? Estamos recibiendo muchos turistas, hay que facilitarle los medios a la gente para que se pueda vacunar”, insistió. (Frente a Cano). (16-07-21).