Promesa de partidazo en Monte Hermoso: El líder Independiente visitará a Atlético, uno de sus escoltas

Con varios partidos de sumo interés, se jugará hoy domingo la séptima del Torneo Unión Regional de Fútbol Diego Armando Maradona.

Este es el programa de encuentros: Independiente CP vs. Ventana, Ferroviario vs. Suteryh, San Martín vs. Pelota, Alem vs. Villa Rosa, Atlético vs. Independiente CD (será retransmisión de LA DORREGO con FM Monte y FM Del Galeón), Progreso vs. Almaceneros, Porteño vs. Alumni. Libre: Divisorio.

POSICIONES: Independiente CD, 15 puntos; Atlético y Suteryh, 14; Villa Rosa, 13; Independiente CP, 12; Ferroviario y Progreso, 9; San Martín y Ventana, 7; Porteño y Almaceneros, 5; Alumni, 4; Pelota, 3; Alem y Divisorio, 1. (30-04-23).