Presupuesto nacional 2024: las obras para la provincia de Buenos Aires y nuestro distrito

El Gobierno nacional ya envió al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el 2024 en medio de un contexto totalmente tomado por el proceso electoral y a la espera que avance la discusión en el parlamento. En este marco, los trazos gruesos de la iniciativa estiman un crecimiento de 2,7% en el Producto Interno Bruto (PIB), un déficit fiscal primario de 0,9% y una inflación anual de 70%. En tanto, para la provincia de Buenos Aires se planifican millonarias inversiones en obras en diferentes áreas. En este marco, el presupuesto nacional destinar a obras en todo el territorio bonaerense para el próximo año es de 287.581.067.000 pesos. Del total, el Ministerio de Obras Públicas es la cartera que más dinero pondrá para ejecutar trabajos con un total de 204.594.002.000 pesos. Asimismo, la otra cartera que más recursos transferirá será la de Economía con 57.025.334.000 pesos. En cuanto a las cuentas nacionales generales, el Gobierno espera alcanzar el equilibrio, e incluso el superávit, si los legisladores sancionan otra ley que permita reducir los gastos tributarios compuestos por exenciones y beneficios impositivos. Esos recursos que hoy dejan de recaudarse equivalen a 4,7% del PIB, pero la “separatta” en la que el Gobierno recomienda dejar de otorgar esos beneficios pone la lupa en exenciones de Impuesto a las Ganancias en el poder judicial, en el IVA deducible a directores de compañía; en bienes personales y rurales; y en el régimen de promoción de Tierra del Fuego, entre otros. En cuanto, al tipo de cambio oficial mayorista, quedará fijo en $350 hasta el 15 de noviembre para luego retomar el «crawling-peg» y arribar a $367 el 31 de diciembre; en tanto, para fines de 2024 se contempla un dólar a $607. De cara al año que viene, el Gobierno proyecta un incremento del 2,5% del PIB, que será traccionado principalmente por la recuperación del sector agroindustrial que dejará atrás la sequía y aportará alrededor de 0,8 puntos porcentuales de ese total. Una por una, las obras previstas por cada ministerio nacional MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MONTO $ Ministerio de Obras Públicas 123.233.977.000

Const. Esc. Técnicas de Educación Profesional Secundaria 1.073.566.000

Parque Nacional RN Otamendi – Campana 239.539.000

Rest. y P. V. Residencia Estadía AM – Eva Perón/Alte. Brown 559.010.000

Parque Ecosol – Tigre 491.306.000

Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente 4.676.000

Plan Int. Rest. y Ref. del Asilo Unzué – Mar del Plata 300.450.000

Puesta en Valor ExCCDTyE Vesubio 46.969.000

Const. Pl. Trat. Efluentes Líq. Ind. PIC Lanús (BIRF N°7706-AC) 3.833.474.000

Infraestructura Transporte Masivo – VAP III 789.007.000

Complejo Federal de Condenados de Agote 5.267.044.000

Construcción Dos Puentes sobre Arroyo Sarandí, Avellaneda 2.500.168.000

Puesta en Valor Espacio de la Memoria «Faro de la Memoria» 11.246.000

Des. Sist. Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excl. – AMBA 484.152.000

Programa MAS, AMBA – Etapa IV – Const. y Reha. Corr. Urb. 73.951.071.000

Conservación y Rest. Edificio Nueva Sede Institucional UNaB 486.382.000

Const. Esp. Mem. Y Prom. DDHH Ex CCDTYE CM San Miguel 816.352.000

Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales 772.063.000

Const. y Reha. Corr. Urb. AMBA – Programa MAS – Etapa II 2.319.448.000

Catedral de N.S. de las Mercedes 301.940.000

UT Chapadmalal. P. V. del Museo Evita y la Hostería 261.682.000

P. V. Envolvente Edilicia. Museo de Ciencias Naturales La Plata 249.792.000

Rest. Ed. y Mej. Esp. Púb. Circundante Bloque I – Ciudad Evita 603.881.000

Obras de Ampliación – INAREPS – Mar del Plata 598.848.000

P. V. Sanitarios del Hospital Nacional Prof. A. Posadas Morón 380.619.000

Rest. Descanso Del Peregrino y Const. Baptisterio + Variante 1 313.571.000

Construcción de Paso Bajo a Nivel en Calle Firpo – Ezeiza 1.672.181.000

Construcción Nodo de Cuidados en Red – Berazategui 35.978.000

Cons. y Reha. Corr. Urb. AMBA (Programa MAS, Etapa III) 23.720.960.000

Const. Nodo Cuidados Red – Berazategui (Hospital Evita Pueblo) 35.978.000

Construcción Nodo Cuidados en Red – Tandil 35.978.000

Construcción Nodos Cuidados en Red – Moreno 35.978.000

Construcción Nodo Cuidados en Red – Merlo 35.978.000

Construcción Nodo Cuidados en Red Navarro 35.978.000

Construcción Nodo de Cuidados en Red – La Plata 35.978.000

Construcción Nodo de Cuidados en Red – Escobar 35.978.000

Ref. y Rest. Hotel N°4 de la UT Complejo Chapadmalal 613.780.000

Construcción del Polideportivo CERENA Ezeiza 11.407.000

Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas 271.566.000

Instituto Nacional del Agua 410.400.000

Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) – I.N.A. – Ezeiza 2.000.000

Restauración Sistema de Seguridad – Predio I.N.A. – Ezeiza 113.000.000

Remod. y Mod. de Laboratorios Varios (Etapa 2) – Ezeiza 70.000.000

Remod. Auditorio Central Ezeiza del Instituto Nacional del Agua 100.000.000

Adec. Ed. «Museo del Agua» Ezeiza Instituto Nacional del Agua 2.000.000

Read. Ed. y P. V. Nave 1 y Nave 6 Lab. de Hidráulica – INA-Ezeiza 75.400.000

Rest. y P. V. Edificio, Lab. y Talleres CT Uso del Agua – INA-Ezeiza 47.000.000

Dirección Nacional de Vialidad 73.111.847.000

Const. Aut., RS, Rehab., Mant., Op. y Fin. RN Nº3 y 226 – Corredor A 1.278.642.000

Mant. Obras de Arte 19°Distrito Bahía Blanca «Proyecto Agrupado» 99.056.000

Mantenimiento de obras de arte en 1°distrito 99.056.000

Mant. por Adm. y Atención de Emergencias en Rutas Varias 4.449.000.000

Obras de Seguridad Distrito Bahía Blanca «Proyecto Agrupado» 99.056.000

Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires 170.306.000

Obras edilicias Distrito Bahía Blanca Proyecto Agrupado 99.056.000

Obras edilicias Distrito Buenos Aires Proyecto Agrupado 99.056.000

Pav. Camino del 72, Tramo: RN N° 3 – RP N° 16 Cañuelas (BID 5378) 1.242.768.000

Red Mantenimiento 19° Distrito – Bahía Blanca – Malla A (M19A) 26.486.000

Red Mantenimiento 1° Distrito – Buenos Aires – Malla A (M01A) 99.056.000

Repavimentación de acceso a Gorchs desde Ruta Nacional N° 3 128.907.000

Sist. Mod. Mant. RN N° 3, Tramo: Cnel. Dorrego – Emp. RN 1V03 849.053.000

Autopista Balbín 7.116.108.000

Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires 3.418.000

Obras de Infraestructura en RN N° 5 – Corredor Vial II 2.689.000

P. V. Las Instalaciones del Campamento Bahia 1ª Etapa 42.453.000

Rehab. RP N° 50, Tramo: Cadret – Ordoqui, Carlos Casares (BID 5378) 2.024.609.000

Reparación y Mantenimientos de Puentes, Ruta A001 17.715.000

Repavimentación de acceso a Abbott desde RN N°3 70.772.000

RN Nº 226 Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas 239.041.000

Autopista Presidente Juan Domingo Perón 6.032.176.000

Cons. Mej. y Mant. – SM Puente N. Avellaneda 56.292.000

Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro 166.609.000

Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes 888.842.000

Cons. Mej. y Mant. SM, Pte. Alsina; Pte. V. de la Plaza y Ant. Pte. Puey. 47.759.000

Construcción de Rama y Rulo en Intersec. Au. Eze- Cañuelas y RP 6 9.529.000

Pav. de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 – Emp. 133.210.000

Dist. Tipo Diamante en la Prog. 36+475 RN N°8, Aut. Pilar – Pergamino 30.411.000

Pav. Camino de La Corvina, Tramo: Camino de La Corvina. Tordillo 47.264.000

Sist. Mod. Mant. RN N° 188, Tramo: San Nicolas – Pergamino 71.076.000

Construcción de Distribuidor en RN N° 226 (Acceso a Hinojo) 6.366.000

Pav. Camino Rural, Tramo: Andant – RP N° 65, Daireaux 1.597.454.000

Pav. Camino Rural, Tramo: Ranchos – Villanueva, General Paz 94.528.000

Pav. Camino Rural, Tramo: RN N°33 (Casbas) – Paraje Casey, Guaminí 1.820.865.000

Sist. Mod. RN N° 3, Tramo: Empalme. RP N° 21 – Cañuelas 220.431.000

Pav. Camino Provincial Rural 83, Tramo: Conexión Pila, Chascomus 47.264.000

Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo – Tornquist 2.067.725.000

Pav. Camino Rural Oeste, Tramo: Rotonda RP N° 78, Monte Hermoso 47.264.000

Rep. RN N° 33, Tramo: Emp. RN N° 5 – Pte. Cuero del Zorro 702.218.000

Const. Aut. RS, Rehab., Mant., Op. y Fin. RN N° 3, 205, Acceso Sur BA 765.981.000

Pav. Camino Rural Este, Tramo: Rotonda RP N° 78, Monte Hermoso 47.264.000

Repav. RN N° 33, Tramo: Pte. Cuero del Zorro – Acc. a Rivadavia 3 km 798.481.000

Cons. Mej, RN N° 178, Tramo: Pergamino – Límite con Santa Fe 19.358.000

Pav. CR Norte, Tramo: Rotonda RP N° 78 – Lag. S. G., Mte. Hermoso 47.264.000

Repav. Ruta Nacional N° 33, Tramo: Acc. a Rivadavia 3 km 784.763.000

Cons. Mej., Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul – Emp Rp N° 72 59.434.000

Cons. SM RN N° 33, Tramo: Emp. RP N° 007-06 72.169.000

Pav. Camino Rural 037-01 Y 02, General Guido 362.352.000

Repav. RN N° 33, Tramo: Estancia Don Juan (i) – Emp. RN N° 188 470.668.000

Cons. SM RN N° 33, Tramo: Ea. Almaris – Emp. RN N° 5 113.207.000

Recup. y Mant. SM RN N° 226, Bolívar – Emp. RN N° 5 (Pehuajo) 283.000

Pav. Acc. Comodoro Py, Tramo: RN N°5 – Comodoro Py, Bragado 775.951.000

Mant. SM en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Bahía Blanca – Dorrego 339.621.000

Recup. Y Mant. RN N° 226, RN N° 5 (Pehuajo) – RN N° 33 (G. Villegas) 283.000

Pav. Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves – Vazques 94.528.000

Mant. Ruta Nacional N° 228, Tramo: Necochea – Tres Arroyos 234.365.000

Recup. y Mant. SM RN N° 3, RP N° 4 (San Justo) – RN N° 205 (Cañuelas) 283.000

Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares 88.807.000

Mant. RN N° 3 y RN N° 22, RP Ex RN 1V03 Pedro Luro/RN N° 3 396.225.000

Pav. Camino Rural, Tramo: Planta de Reciclado – RP N° 41 Pila 47.264.000

Autopista Ruta Nacional No 7 Luján – Junín 2.386.421.000

Pav. Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín – Limite Lobos 44.403.000

Pav.Camino Rural, Loc. Rurales de Lozano – Enrique Fynn – La Choza 133.210.000

Autopista Ruta Nacional No 8 Pilar – Pergamino 58.229.000

Pav. Camino Sin Nombre, Tramo: RP N° 2 – RP N° 11, Mar Chiquita 5.409.452.000

Obras RN N° 193, Constr. Carriles Sobrepaso RN N° 9 (Zárate) y RN N° 8 378.369.000

Pav. Camino Rural, Tramo: Int. RPN° 6 – Acceso a CEPT N° 33. Cañuelas 44.403.000

Ruta Segura, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín – Vedia 2.564.274.000

Const. banq. y Carr. sobrepaso RN N° 226 (Balcarce) – RP N° 227. 546.866.000

Pavimentación Camino Rural, Tramo: Cañuelas – Gral. Las Heras 766.316.000

Rep.Av. Zapiola, Intersección RP N° 1 – Intersección RP N° 36, Quilmes 44.403.000

Pav. RP N° 52, Tramo: Emp. C. Gibraltar – Int. RP N° 6, San Vicente 44.403.000

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 211 (RN 228) – Bahía Blanca 43.455.000

Pavi. Camino Rural, Tramo: RN N° 188 – Porvenir, Gral. Pintos 44.403.000

RS y Rep. RN N° 226 y RN N° 3, MdP – Olavarría/Azul-Cnel. Dorrego 424.526.000

RS y repav. RN N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) – Coronel Dorrego 566.035.000

RS y Repav. RN N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) – Coronel Dorrego 566.035.000

RS y Repav. RN N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) – Coronel Dorrego 425.068.000

RS y repav. RN N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) – Coronel Dorrego 378.952.000

RN N° 7, Duplicación C. de Areco y Distribuidor de Acceso a Gouin. 545.266.000

Const. Autopista; RN N° 5; Tramo: Mercedes – Inicio Var. Suipacha 2.797.855.000

Const. Autopista, RN N° 3; Tramo: Fin Var. S. M. Monte – Acc. Gorchs 5.492.029.000

Const. Autopista, RN N° 3, Tramo: Fin Var. Las Flores – Inters. RP N°30 827.704.000

Const. Autopista, RN N° 7, Adec. Trav. Urb. Junín, RN N°65 y Km 267. 985.586.000

Cons.Mej. RNN° 33, Tramo: Trenque Lauquen – Villegas 29.038.000

Var. Cañuelas, RN N 3/205: Au. Ez. Ca. – RN N° 3- Acc. Ca. (Pellegrini) 597.666.000

Var. S. M. d. Monte, RN N° 3; In. var (RP N° 41) – Fin Var. (A° California) 510.492.000

Obras de Repavimentación, RN N° 33; Tramo: Gral. Villegas- Rufino. 430.779.000

Obras de Repav. RN N 3/205, Tramo: Au. Ezeiza – Cañuelas 21.357.000

Autopista Ruta Nacional N° 5, Tramo: Suipacha – Chivilcoy. 80.648.000

Tercer Carril Autopista Jorge Newbery, Sección: Km 27,2 – Km 32,5 6.474.000

Autopista RN N° 3, Las Flores – Azul, Sección: Km 183 – Km 185,18 51.126.000

Iluminación Intersec. RN N 188 con RP N 1, RP N 7, RP N 101 y RP N 9 36.709.000

Obra Repav. RN N° 5, Tramo: Carlos Casares- Pehuajó 148.584.000

Repavimentación de RN N° 3, Tramo: Km. 67 al 88, 109-112 292.573.000

RN N° 5, Variante Suipacha, Sección: Km 124 -Km 129,5 55.293.000

Repav. RN N° 226, km. 254,95 a 273,00; Sección: km 254,95 – km 273 96.537.000

Repav. RN N° 7, TRAMO: km 109-139, 141-196 y del 219-258 663.280.000

Rehabilitación de calzada RN N° 3, Tramo: Km. 108 – km 115 10.613.000

Const. Banq. Pav. y Carr. Sobrepaso RN N° 205, Roque Pérez- Saladillo 14.717.000

Rehabilitación de calzada RN N° 3, Tramo: KM 199 – KM 218 40.330.000

Crema MALLA 206 – Recup. y Mant, Ruta RN 0022, EMP. RN 3 2.005.602.000

Repav. RN N° 8, Tramo: Pilar – Villa Mercedes 183.353.000

Pavimentación de Ruta Nacional N° 252 Acc. Puerto Bahía Blanca 339.621.000

Repav. Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cañuelas – San Miguel del Monte 103.292.000

Malla RN N188A – RN N 0188, Tramo: San Nicolás (RN N 9) – Junín 499.922.000

Malla RN N 188B – RN N 0188, Tramo: Junín – Gral. Villegas 497.538.000

Malla Nacional N°188C – Recup. y Mant. RN N° 0188 432.835.000 Const. Autopista RN N° 205, RN N° 3- RN N° 205 10.214.000

Const. Autopista RN N° 205, RN N° 3 – RN N° 205 861.519.000

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 7.837.778.000

Const. Redes Desag. y P. Trat. – Bolivar – Buenos Aires- PROAS II 72.740.000

Ampliación Sistema de Desagües Cloacales – Zárate -Buenos Aires 33.972.000

Const. Planta de Trat. Líq. Cloacales San Antonio de Areco 2.255.774.000

Const. Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales – Villa Gesell 1.422.669.000

Construcción de Sistema de Agua Potable – Pehuajó 907.254.000

Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal – San Pedro 27.938.000

Construcción de Sistema de Agua Potable Reta – Tres Arroyos 39.695.000

Construcción de Planta de Desagües Cloacales – Pinamar 558.169.000

Provisión de Agua Potable, San. Cloacal y Sist. Riego Monte Hermoso 330.625.000

Const. Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y Redes-Necochea 194.279.000

Ampliación de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales- Saladillo 1.994.664.000

MINISTERIO DE EDUCACION MONTO $ Const. Escuela Secundaria Barrio Güemes, Gral. Rodríguez. 283.111.000

Sustitución Esc. Sec. N° 85 (Ex Sec. Básica N° 186), V. Celina, La Matanza 174.404.000

Ampliación E. P. N° 40 J. F. Kennedy, Tortuguitas, Malvinas Argentinas 30.295.000 MINISTERIO CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION MONTO $ Comisión Nacional de Actividades Espaciales 500.000.000

Construcción de Vehículos Lanzadores Tronador II A, B y C 500.000.000 MINISTERIO DE CULTURA MONTO $ Espacios Recreación y Educación del MNBA en Tecnópolis 188.602.000 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MONTO $ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 90.000.000

Construcción y Reformas de Edificios MTEySS 90.000.000

Administración Nacional de la Seguridad Social 1.004.223.000

Puesta en Valor Edificios la Jefatura Regional Conurbano I 31.152.000

Puesta En Valor Edificios Regional Conurbano II 32.571.000

Puesta En Valor Edificios Regional Bonaerense I 123.839.000

Puesta En Valor Edificios Regional Bonaerense II 320.733.000

Prov. e Inst. Sistema de Protección Contra Incendio. Depósito Ezeiza. 136.140.000

Puesta en Valor y remodelación – Depósito Ezeiza 150.000.000

Puesta en Valor y remodelación Archivo San Martín 116.742.000

Puesta en Valor Regional Bonaerense VI 40.000.000

Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 3 40.000.000

Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2 13.047.000 MINISTERIO DE SALUD MONTO $ Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 33.512.000

Construcción de Modulo Sanitario 7.862.000

Construcción de Estacionamientos – Etapa II 21.488.000

Reformas Pab. N 9 Adec. Áreas del Servicio de Enfermería 4.162.00

Admin. Nac. Laboratorios e Institutos de Salud «Dr. Carlos Malbrán» 287.800.000

Ref. Sector Depósito en PB (254 m2) y Oficinas PA (270m2) 63.000.000

Ampliación de Planta de Agua 22.000.000

Instalaciones del Servicio de Aferesis y Obtención de Plasma Inmune 35.000.000

Remodelación de Unidad de Producción y Control 60.000.000

Readecuación Espacios Oficinas de Docencia y Reubicación de Biblioteca 76.800.000

Ref. Lab. y Serv. Etapa II y Rec. Carpinterías Sector Galerías Laboratorio 31.000.000

Hospital Nacional «Prof. Alejandro A. Posadas» 120.000.000

Reac., Amp. y Equip. Hosp. Día, Neurociencia, Lab., S. Ment. e Inst. Elec. 120.000.000

Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo 170.326.000

Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora 15.000.000

Reestructuración del Servicio de Farmacia 20.000.000

Amp. Centro Interdisciplinario Salud Integral (CISI) 20.000.000

Reacondicionamiento de las Fachadas de Pabellones 5.326.000

Reparación de Calles y Bacheo 2.500.000

Acceso Adaptado – Pabellón 12 7.500.000

Reacondicionamiento de Escaleras Internas en Pabellones 5.000.000

Reparación de Puertas y Ventanas en Pabellones 5.000.000

Readecuación de Circuitos Eléctricos y Tableros en Pabellones 25.000.000

Mejoras Edilicias de Pabellones 15.000.000

Readecuación del Tendido Eléctrico a Pabellones 50.000.000 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MONTO $ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 5.088.729.000

Construcción del Centro Ambiental – Miramar. 585.931.000

Const. Centro Ambiental Gral. Madariaga, M.Chiquita, Pinamar y V. Gesell 1.906.155.000

Const. Centro Ambiental Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí y Pigüé 2.380.815.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján 84.005.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús 131.824.000

Administración de Parques Nacionales 262.000.000

Construcción de Intendencia, Camping Portada en el PN Campos del Tuyú 32.000.000

Const. Portada Atención Visitante Río Luján – PN Ciervo de los Pantanos 150.000.000

Obras Comp. 6 Viviendas Guardaparques – PN Ciervos de los Pantanos 30.000.000

Construcción de Muelle en el P.N. Campos del Tuyú 20.000.000

Const. Taller-Galpón Incend., Emerg.y Com. (ICE) PN Ciervos de los Pantanos 30.000.000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MONTO $ Const.Edilicia Programa Nacional de Emergencia Socio-Habitacional 500.000.000

Const. Esp. Cuidados Programa Apoyo Plan de Construcción “Casa amor” 357.880.000

Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) 200.000.000

Construcción de Primera Infancia (EPIS) 100.000.000

Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional 1.600.000.000

Remod.Ed. Espacios Primera Infancia (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II 2.000.000.000

Const. Ed. Espacios de Primera Infancia Universidades a Nivel Nacional 385.000.000

Const. Ed. Espacios de Primera Infancia Modulares a Nivel Nacional 52.500.000 MINISTERIO DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD MONTO $ Construcción Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad 713.536.000 Obras interprovinciales con impacto en Buenos Aires Presidencia de la Nación destinará 62.859.000 pesos, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, para la construcción de “torres de inclusión” en distintos municipios del país.

50.000.000 de pesos dispondrá la Jefatura de Gabinete de Ministros para remodelación edilicia de las dependencias donde funciona la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a través del programa FONPLATA. El Ministerio de Transporte, de una partida total de 36.455.952.000 pesos, destinará 22.408.215.000 a la mejora integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución – La Plata (crédito del BID). En tanto, 13.847.736 pesos irán a la puesta en valor del Ferrocarril San Martín (también con fondos del BID). El Ministerio de Obras Públicas tiene partidas presupuestadas por 16.880.308 pesos para obras interjurisdiccionales. Del total, 2.762.327 pesos son para la construcción de 10 Radares Meteorológicos y 14.117.981 son los que utilizaría la Dirección Nacional de Vialidad. De ese monto, Vialidad distribuye en distintas partidas para la construcción y mantenimientos de rutas y autopistas, entre las que figuran varias ubicadas en el territorio bonaerense. Entre ellas: $ 821.758.000 para la Ruta Nacional Nº5 – Corredor B.

$ 3.251.382.000 para la Ruta Nacional Nº7 – Corredor C.

$ 432.419.000 para las Rutas Nacionales N° 9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 – Corredor E.

$ 39.253.000 para las Rutas Nacionales N° 9 y 33 – Corredor F.

Se dispuso de $141.509.000 para sañalamientos horizontales para las provincias la de Patagonia, que incluye al distrito bonaerense de Bahía Blanca.

$ 141.509.000 para señalamiento horizontal en rutas nacionales de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa.

$ 497.215.000 para señalización horizontal – Zona A – Sur. Provincias: de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra Del Fuego.

$ 432.065.000 para señalización horizontal – Zona E – Centro. Provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa.

$ 899.311 para señalamiento vertical aéreo en las provincias de Buenos Aires, Chubut y Río Negro.