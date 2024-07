Preocupación en Región Sanitaria I por el bajo nivel de vacunación

El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, comentó las estrategias que han implementado para elevar el número de personas que opten por recibir la vacuna antigripal.

Con los hospitales con una alta demanda y un frío que no da tregua, la vacunación para ser un elemento clave para evitar complicaciones mayores en tema de salud.

Al respecto, y en diálogo con la periodista Marianela Romay en su programa “Atardecer” por Rivadavia Bahía Blanca, el titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, realizó un pantallazo de lo que viene ocurriendo.

En el inicio de la charla aseguró que “la realidad es que nosotros venimos trabajando muy bien, articulando con los 15 municipios que componen esta región sanitaria. Entendemos que la única forma es a través de estrategias de trabajo, tanto en medicamentos como en vacunación”.

De todas maneras sostuvo que “hoy aumentó muchísimo la demanda por dos razones importante, una es porque la gente se bajó de las obras sociales, y la otra es que los privados que cobran ese plus, hace que mucha gente no pueda ir a la consulta y se vuelquen a los hospitales municipales”.

En otro pasaje de la charla subrayó que “la vacunación en general es baja en toda la provincia. En nuestra región también lo es, y en Bahía se nota más por la cantidad de habitantes. La idea es llegar en estas fechas por encima del 70% y estamos en un 50%”.

En esa línea enfatizo que “eso nos preocupa y por eso estamos trabajando con cada municipio. Lo más notable de esto es la baja en los gestantes, en las embarazadas y en las púrpedas. Son las personas que queremos que más vacunadas estén”.

Para subsanar esto “buscamos todas las estrategias para llegar y que la gente se vacune. En Bahía Blanca se hace casa por casa, levantando las libretas sanitarias y viendo a quiénes les faltan vacunas. Recorremos cada escuela que nos autorice a entrar y con autorización de los padres vacunamos. Tanto provincia como nación está haciendo campaña al respecto”.

De igual forma admitió que “cuesta, siempre ha costado y este año parece que cuesta más. Igual con estos fríos que hemos visto bastante complicadas las terapias, parece que la gente entendió que la única solución es vacunarse. Pero pasa en los jóvenes, los mayores de 50 se vacunan sin problemas”.

Por último afirmó que “la situación financiera hace que muchos medicamentos no se puedan comprar porque los laboratorios especulan. Esto que pasa con las tiras reactivas de la diabetes estuvo pasando con los medicamentos de alto costo que nación no podía comprar y la gente no accedía”.

Sumando que “provincia amplió el vademécum por eso, sumando 10 medicamentos, esto hace que de 152 pasó a 162, casi el 98% de las patologías que están en Argentina el vademécum de la provincia los cubre”. (BH Info). (14-07-24).