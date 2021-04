Piden que la campaña de vacunación también se realice en Oriente y El Perdido

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó por unanimidad una resolución para solicitar al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que implemente un sistema de comunicación pública, accesible y ágil (medios de comunicación, páginas, redes sociales oficiales) que difunda el listado de aquellas personas inscriptas para vacunarse donde figure el día, horario y lugar de vacunación.

Además, requirió al organismo provincial que amplíe los puntos de vacunación a las localidades de Oriente y El Perdido.

La iniciativa fue presentada por el bloque del bloque UCR – Juntos por el Cambio y argumentado por el concejal Raúl Fernández.

“Es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el que lleva adelante la distribución, organización y vacunación en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires”, destaca la resolución.

Añade que el plan de vacunación público, gratuito y optativo tiene por objeto vacunar a toda la población mayor de 18 años, y que en una primera etapa se prioriza a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus: personal de Salud, personal de Seguridad, docentes y auxiliares, personas mayores a 60 años y personas entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes.

“Para acceder a la vacunación existe un gestor de turnos, a fin de hacer más ágil y organizado el registro de los mismos y no implique una aglomeración de personas en los puntos de vacunación. Los turnos se notifican a las personas registradas por vía de mail, whatsApp o llamado telefónico”, menciona otro de los considerandos.

“Se han dado situaciones en los que las personas registradas no han recibido la correspondiente notificación y, por lo tanto, han perdido su turno. El programa reasigna un nuevo turno a la persona. Las personas mayores no tienen fácil acceso a las vías de comunicación antes expuestas, por lo que no saben o no se enteran del día del turno ni el lugar de vacunación”, agrega el texto.

Además, considera que las personas que viven en las localidades del distrito se les dificulta viajar a los centros de vacunación de la ciudad cabecera.

“Sería importante que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Tecnologías, comunique de manera más eficiente los turnos a las personas a vacunar y ampliar los puntos de vacunación”, concluye la resolución. (04-04-21).