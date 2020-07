Pedro Luro se manifestó para pedir por la aparición de Facundo

Con la consigna «Aparición con Vida YA» se realizó hoy sábado una movilización en Pedro Luro a 73 días de la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. Su familia y amistades encabezaron el recorrido que denunció inacción y encubrimiento por parte de autoridades políticas y policiales.

«Desde el Municipio es desde donde tuvieron que haber dado las primeras explicaciones y no lo hicieron. A setenta y pico de días recién se comunicaron conmigo, no es justo lo que está pasando, no es justo lo que hace la policía, no es justo que se encubra, que los estén trasladando. Los quiero presos, no los quiero fuera de Villarino. Lo que le hicieron a Facundo no tiene nombre, ya casi los tenemos identificados, esto no va a quedar así», dijo Cristina Castro ante la Delegación que responde al intendente Carlos Bevilacqua.

Frente a la sede policial la mamá de Facundo afirmó: «En este lugar empezó todo. Acá es donde me presenté buscando a mi hijo, no son todo iguales, no metamos a todos en la bolsa, muchos de acá me atenideron muy bien. Muchas de las cosas no han pasado acá, han pasado en Mayor Buratovich».

«¿Para qué nos filman?», preguntaban algunos manifestantes antes de empezar a gritar «vivo lo llevaron, vivo lo queremos».

Uno de los hermanos de Facundo agregó que «el oficial Rodríguez, el oficial González, Flores, todo ese tarro de mierda, Navarrete, Curruhinca -no es casualidad que sean familia- no tengo miedo de decírselos: ustedes desaparecieron a mi hermano, es todo el grito de un pueblo. Todos estos oficiales son los que hicieron desaparecer a mi hermano y vamos a seguir. ¿Qué más nos pueden sacar?».

La marcha terminó en el punto de partida, la Plaza del Ferrocarril. Allí, Cristina Castro agradeció a quienes la acompañaron y dijo: «Hoy es por Facu. No tendrían que seguir desapareciendo chicos. Esta gente sigue mintiendo, sigue encubriéndose, recién en la comisaría vi pasar al señor Navarrete que tan bonito y tan prolijo está cubriendo a la madre de su hijo».

«Vamos a seguir peleando y no vamos a bajar los brazos, como ellos ya saben, miedo no tenemos. Somos laburantes y los laburantes no tienen miedo. Me van a tener que entregar a Facundo esté donde esté, esté como esté».

El próximo martes familiares de Facundo y sus abogados se reunirán con el fiscal Santiago Martínez para conocer detalles de la investigación de la desaparición forzada.

El mismo día, a las 10, la CTA Bahía Blanca realizará una conferencia de prensa frente a la Fiscalía Federal de Alsina 317 junto a Cristina Castro, Leandro Aparicio y Luciano Peretto. (Fuente y foto: FM de la Calle de Bahía Blanca).