Pauta oficial: “El Estado no puede desentenderse de la viabilidad de la prensa”

La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (Adepa) realizó su cena anual, y a pocas horas del anuncio del gobierno de Javier Milei respecto a suspender la pauta oficial por un año, se alertó sobre el rol de los medios en democracia, y la sostenibilidad de los mismos.

El presidente de Adepa es el santarroseño Martín Etchevers, quien dijo que la pauta oficial no es un subsidio ni un premio o un castigo, sino que es parte de la publicidad de los actos de gobierno. También llamó a “no profundizar las asimetrías” del reparto publicitario, ya que las grandes plataformas se quedan con el 80 por ciento de los avisos.

Etchevers, además, avisó que hacer buen periodismo profesional es “costoso” pero necesario, y dijo que “la publicidad oficial no puede ser un subsidio”.

Adepa reúne a 180 empresas periodísticas de todo el país, editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web, y en la noche del miércoles hizo su cena anual, en esta ocasión en el hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.

Etchevers fue el orador principal de una reunión en la que estuvieron presentes los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y de Defensa, Luis Petri, además del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; según reflejó eldiarioar.com

También asistieron la nueva secretaria de Medios, Belén Stettler; el subsecretario Eduardo Roust; la senadora Carolina Losada; los diputados Cristian Ritondo, Emilio Monzó, Hernán Lombardi y Emiliano Yacobitti; el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía; y los emblemáticos excamaristas federales Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian.

En el comienzo de su discurso, Etchevers agradeció la presencia plural que se congregó en la cena. Fue luego de que se exhibiera un video con imágenes históricas del fotógrafo presidencial Víctor Bugge, sobre los 40 años ininterrumpidos de la democracia.

“Sana tensión”

Etchevers destacó la necesidad de que exista una “sana tensión entre periodismo y poder”, ya que “es inherente al rol de la prensa en la democracia”. Y dijo que “el día que no exista, entonces probablemente alguno no estará cumpliendo bien su función”.

Luego recordó que en el mundo “democrático y capitalista” se plantea el dilema del debilitamiento económico del periodismo como una amenaza para la democracia. La idea es que ese fortalecimiento se dé sin “premios y castigos”, sino con “herramientas legítimas y necesarias para favorecer la sostenibilidad de una industria periodística, que ha visto declinar sus fuentes de ingresos a expensas de gigantes tecnológicos globales que no producen contenidos ni invierten en periodistas, pero se sirven de su trabajo cada vez más, sin brindarles una compensación justa por ese beneficio que obtienen”.

“Hacer periodismo profesional es costoso. Y tratar de hacer el mejor periodismo es más caro aún”, afirmó. Y habló de que la “sostenibilidad de una herramienta de raigambre constitucional constitutiva de la democracia”, como el periodismo, fue reconocida por la Corte Suprema.

“El Estado no puede desentenderse de la viabilidad de la prensa”, reclamó, y dejó bien claro que no se refería al sostenimiento artificial de medios sin audiencia verificada, creados para publicitar a un gobierno de turno.

“Hablamos de políticas públicas que favorezcan la contratación de periodistas”, dijo, y se refirió a “regímenes que contemplen las nuevas formas de hacer periodismo que las tecnologías han puesto al alcance de la mano; hablamos de esquemas que exijan a las plataformas globales cumplir con su obligación de negociar con los medios un pago justo y razonable por el uso que hacen de sus contenidos periodísticos”.

Etchevers remarcó: “Hablamos también de la publicidad de los actos de gobierno, otro principio derivado de la Constitución”, que es algo que “hace a la rendición de cuentas de la gestión, a la transparencia de las contrataciones, a la necesidad de campañas sanitarias o de servicio al ciudadano”.

En una misma línea, dijo que una práctica eficaz requiere ser canalizada a través de organizaciones empresarias formales y establecidas, que cumplan con la ley. “La publicidad oficial no puede ser ni un subsidio ni un beneficio. Mucho menos un premio o un castigo”, subrayó.

No producen contenidos

Etchevers dijo que en este contexto donde los medios que hacen periodismo vieron declinar su participación en el mercado publicitario, hay “dos gigantes globales, que no producen contenido” y “se quedaron con más del 80% de la única publicidad que crece, la digital”. Agregó: “Reconociendo el difícil momento que vive el país, creemos que hay espacio para no profundizar esta asimetría, siempre de acuerdo con la Constitución y los fallos de la Corte Suprema”.

El titular de Adepa sostuvo que el rol de la prensa libre e independiente “es, aquí y en todo el mundo democrático, el aguijón, el perro guardián, el mosquito que zumba y molesta. Pero también, la que habilita un debate informado y vibrante, un contrapeso a los desvíos y a los excesos, un reaseguro frente a cualquier cheque en blanco”.

Y añadió que la función de la prensa es “preguntar, indagar, investigar, explicar, traducir. Que trabaja para articular una conversación pública racional, basada en hechos y en datos; una narrativa con sentido ante una realidad cada vez más fragmentada, y atravesada por la proliferación acrítica de mensajes e intereses cruzados, muchas veces sin verificar”.

Los periodistas, señaló Etchevers, deben protagonizar una “conversación que trascienda la consigna publicitaria, el golpe de efecto, el eslogan político, el meme viral, que son fenómenos alimentados por una polarización algorítmica que muchas veces no nos permite escucharnos, y menos encontrar una base de discusión común”.

“El periodismo y las empresas periodísticas como organizaciones que le dan sustento y permanencia, tenemos un papel en ese debate público. Con nuestros distintos puntos de vista, derivados de nuestras miradas editoriales, de nuestros ámbitos de pertenencia, de las audiencias que representamos”, enfatizó.

Pero dijo que la prensa es “una interfaz entre la gestión gubernamental y las demandas de la ciudadanía”, donde además “el acceso a la información pública -como por ejemplo los actos de gobierno- es un derecho de la sociedad y del periodismo como vehículo de ésta”.

Frenos y contrapesos

Etchevers saludó al gobierno entrante, dijo que hay un mapa diverso con alternancia política, y destacó que el oficialismo comparte los valores de la libertad y la República. “Ambos son inherentes a nuestra organización como país: el primero sintetiza las declaraciones, derechos y garantías de los ciudadanos, expresadas en la primera parte de la Constitución. El segundo es el respeto al sistema de frenos y contrapesos de la misma Carta Magna: la división de poderes, la independencia de la Justicia, la tolerancia a la disidencia, la plena vigencia de la libertad de prensa –sin censuras ni tampoco represalias ni hostigamientos–, el funcionamiento del Estado de derecho. Son conceptos en los que Adepa abreva como fundacionales”.

El titular de la entidad que nuclea a las empresas periodísticas mencionó que los medios son compañías que asumen la lógica de mercado, pero a la vez la trascienden, representan audiencias, interpretan a sectores de la sociedad, y “forman parte de los frenos y contrapesos republicanos”.

“Cuando los medios no están, cuando se debilitan, cuando desaparecen -como sucede con muchos desiertos informativos que se multiplican hoy en el mundo- crece el espacio para los feudalismos, para las hegemonías, para los autoritarismos, para la corrupción y para el mal gobierno. También para la pérdida de la libertad”, advirtió.

Cuentas pendientes

Etchevers tuvo palabras destacadas para reivindicar el rol de la prensa en estos 40 años de democracia, y homenajeó a Magdalena Ruiz Guiñazú y José Luis Cabezas. Dijo que el periodismo en estos años tuvo un compromiso informativo contra las asonadas militares que jaquearon a Raúl Alfonsín y a Carlos Menem, y destacó el papel que cumplieron los medios, “al evidenciar los intentos por eliminar garantías republicanas, tales como la autonomía del Poder Judicial o la existencia de medios independientes”.

Y concluyó con una exhortación: “Frente al inicio de un nuevo ciclo político en el país, Adepa renueva su compromiso inalterable con los principios republicanos y la plenitud de la democracia, tal como lo señala nuestro estatuto fundacional de 1962. Al mismo tiempo, nos permitimos instar a toda la dirigencia –política, social, empresarial, sindical, religiosa– y a la ciudadanía en general, a involucrarnos aún más con la defensa de esos valores que dieron origen a la Nación, y que ayudaron a reconquistar la institucionalidad hace cuatro décadas. Ahora es el tiempo de abocarnos a las cuentas pendientes”. (18-12-23).