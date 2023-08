Paso 2023 / Primero Monte Hermoso tuvo su acto de cierre de campaña en el comité radical

Nota escrita por Carolina Viera Rocca en Monte Hermoso Noticias

En la noche del sábado pasado, el comité radical de Monte Hermoso se llenó de familias, amigos, vecinos, juventudes y referentes de toda la zona, que se acercaron hasta el lugar para acompañar en el cierre de campaña a Ariel Muzi, Carolina Bertazzo y Brian Ollearo, precandidatos a intendente, primera y segundo concejal de la lista de Primero Monte Hermoso que competirá en las próximas PASO en la interna de Juntos por el Cambio.

Del acto participaron Trinidad Barda Schelll, presidenta de la juventud radical nacional; David Hirzt, senador provincial de la sexta sección electoral; Nerina Neuman, precandidata a senadora provincial de la sexta sección; y Ana Clara Uribe Echevarría, concejala de Adolfo Alsina.

Los integrantes de la lista fueron recibidos con un caluroso aplauso al acercarse al escenario y tras la presentación de cada precandidato, los que ocupan los cargos principales brindaron unas palabras.

En primer lugar habló José Zaragoza, el candidato a primer consejero escolar, quien se refirió a la educación: «Vemos que hay muchas falencias en educación pero con un intendente como Ariel, que sabe escuchar, estamos seguros de que vamos a contar con los elementos necesarios para que cada docente de Monte Hermoso tenga las herramientas para mejorar la enseñanza», aseguró.

«La educación es la base, es el cimiento de todo país y si esa base se desmorona porque los cimientos son débiles perdemos todo. Cuando hablamos de educación nunca puede considerarse un gasto sino una inversión».

El segundo orador fue Brian Ollearo, candidato a concejal en segundo término, quien luego de afectuosas palabras para sus compañeros de fórmula, expresó en lo central de un efusivo discurso: «A mi no me gustaría que esto sea un cierre de nada, viendo esta construcción intergeneracional que se está dando, me parece que este es un inicio». Explicó: «Creo que hoy es un punto de inflexión, donde nos hemos animado a romper viejos paradigmas para comenzar a construir una verdadera oposición en Monte Hermoso, para comenzar a construir una alternativa que permita devolverle la dignidad a todos los vecinos y vecinas, que permita devolverles sus derechos a los trabajadores y trabajadoras y a todos los vecinos que tanto hacen por Monte Hermoso».

A su turno, Carolina Bertazzo, cabeza de la lista de concejales, ante un auditorio que estalló en aplausos, reconocimiento ganado en sus correligionarios por su entrega a lo largo de tantos años de lucha, afirmó: «Este año cumplimos cuarenta años de democracia y como ciudadanos y ciudadanas en Monte Hermoso tenemos una deuda con la democracia, le debemos un gobierno que los escuche. Por eso hoy les pido a todos que tengamos el compromiso de ser multiplicadores, de abrazar esta esperanza, de re apasionarnos por este cambio. No puede seguir existiendo el miedo en Monte Hermoso, el cambio es posible”, aseguró, para concluir arengando con el clásico «se siente, se siente, Muzi intendente!».

Muy emocionado, el pre candidato a jefe comunal agradeció la presencia de todos, comprometiéndose «a gobernar con honestidad, con transparencia, para todo Monte Hermoso y no para unos pocos que se llenan los bolsillos».

Muzi entusiasmó a los presentes: «El próximo domingo los invito a votar con alegría y compromiso, los invito a ser parte de esta ola que va avanzando, para que el 10 de diciembre celebremos juntos la existencia de un nuevo gobierno, a cargo de un gran equipo de trabajo. Les pido que nos den la oportunidad de demostrarles que podemos gobernar Monte Hermoso, sabemos cómo hacerlo».

Luego de estas palabras los allí presentes se fundieron en una ovación para quien encabeza la lista de este espacio, tras lo cual brindaron palabras de apoyo Hirzt y Neuman, para luego pasar a compartir un banquete ofrecido por el comité a todos los concurrentes. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (10-08-23).