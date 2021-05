Partido Justicialista de Cnel.Dorrego

El Consejo del Partido Justicialista de Coronel Dorrego,respalda y apoya la preocupación de nuestra ex Concejal María Laura Mendizábal, sobre la Fiesta Show realizada en un local de Copetonas en la cual entre los concurrentes se encontraba Ana Maria Guido, Concejal de Juntos por el Cambio de Coronel Dorrego.

La situación Sanitaria que está atravesando nuestro País, Provincia y Localidades ( T. Arroyos y C. Dorrego ) ambos en Face 3, no ayuda en nada que a este tipo de eventos concurran Representantes Políticos con mandatos en nuestro Concejo Deliberante sin las medidas que los Protocolos requieren y que poco ayuda en el mensaje que tenemos que transmitir a la comunidad de apoyo y tranquilidad.