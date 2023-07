Para Walter Lagos, no es necesaria una normativa para crear la Fiesta de las Colectividades

El Concejo Deliberante analiza en comisiones un proyecto del bloque de la oposición para que el gobierno municipal vuelva a organizar anualmente la Fiesta de las Colectividades.

En la propuesta -presentada por el bloque de la oposición- se menciona que la celebración tendrá los siguientes objetivos:

a) Promover la coordinación y la interacción entre las distintas Colectividades residentes en el distrito de Coronel Dorrego.

b) Desarrollarla elaboración y el desarrollo de un Plan Local de Colectividades que integre de manera estratégica las perspectivas cultural, social, histórica y productiva que aportan las organizaciones que las representan.

c) Establecer acuerdos entre el Municipio y las organizaciones e instituciones culturales con el fin de planificar, programar, promover, capacitar, preservar, proteger, generar inversión y fomentar su desarrollo.

La iniciativa también contempla la creación de un Registro Único de Colectividades para individualizar y reconocer a las asociaciones existentes en todo el partido, estimulando la creación de otras nuevas.

Además, se pretende el fomento de la interacción entre las organizaciones, la promoción y la difusión de sus producciones culturales, acuerdos y/o convenios multilaterales entre organismos e instituciones; locales, provinciales y/o nacionales.

Desde el año 2019, la fiesta de las colectividades en nuestro distrito se dejó de realizar», añadió Flores, quien recordó que existe una ordenanza de Interés Municipal sobre la “Feria de las Colectividades”, expediente 0140/10, como antecedente a la importancia de su realización.

«Este proyecto tiene por objeto el impulso, la organización y la regulación de las asociaciones que representan a las Colectividades conformadas en todo el distrito, instituyendo elementos de participación, cooperación, entre ellas y la sociedad en su conjunto», completó.

«Constantes cambios»

Por su parte, el director municipal de Cultura, Walter Lagos, envió una nota al presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Zorzano, con el siguiente contenido:

“Me dirijo a usted y al Honorable Cuerpo que preside en virtud de responder, atento al compromiso asumido en la reunión del pasado 5 de junio donde se me pidió opinión sobre el Expte. Nº 0071/23 “Fiesta de las Colectividades en Coronel Dorrego”, lo siguiente:

«La viabilidad de un programa cultural y sus correspondientes proyectos, se encuentran sujetos a los constantes cambios del que son objeto la cultura y la sociedad. Cambio que deviene del énfasis en la diversidad de la experiencia de las personas, del diálogo asiduo con el punto de vista del otro, de la perspectiva y sugerencias de quienes se encuentran implicados en su acontecer.

«Todo Proyecto cultural puede ser sujeto de valoraciones cuantitativas acerca de su eficacia y eficiencia, pero también es sujeto de valoraciones cualitativas acerca de su viabilidad o permanencia como política cultural, como dije anteriormente, por los cambios que la comunidad y las personas afortunadamente le otorgan. El cambio es una invitación a repensar cada programa y proyecto como principio de realidad ineludible de toda política pública cultural.

«En tal sentido, no considero necesaria una normativa creando en este caso la Fiesta de las Colectividades. Aquello que hoy es viable, puede ser en determinado momento no lo sea o mute en su forma, sustentabilidad o actividad. Sí considero posible la creación del registro de Colectividades, y agrego también, de Identidades Originarias del Partido de Coronel Dorrego en el ámbito de la Dirección de Cultura y Educación y del Museo Regional Carlos Funes Derieul como sostén del patrimonio no sólo material sino inmaterial de nuestra comunidad.

«La Dirección de Cultura y su relación con las Colectividades Inmigrantes ha trascendido en el tiempo y las administraciones municipales. El acompañamiento no sólo en lo cultural, sino además en los requerimientos que ellas demandan para el sostenimiento de sus actividades e infraestructura, como así también en la gestión para agrupar aquellas colectividades que nunca se habían constituido como tal (valga el ejemplo del Grupo de Alemanes del Volga de El Perdido a partir del año 2008).

«Las colectividades se reúnen para la elaboración del programa de actividades por el día del Inmigrante, para la Fiesta anual que pasará a denominarse Fiesta del Inmigrante. Reuniones que tuvieron un impase en los años 2020 y 2021 atravesados por la situación sanitaria del momento.

«El colectivo de Inmigrantes, ocupa en la comunidad, el lugar que las mismas agrupaciones se forjaron en el transcurrir de las historia de nuestro Distrito, imprimiendo una identidad que nos identifica y nos fortalece.

Agradezco al Cuerpo Deliberativo la consulta requerida y que a 40 años de la recuperación de la democracia, sean los principios republicanos los que enaltezcan su labor». (19-07-23).