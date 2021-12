Para Reyes, es buen momento para “rediscutir una división de la provincia”

Esteban Bullrich, el ex senador que renunció a su banca en la Cámara Alta por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece, propuso partir el territorio bonaerense y crear 5 nuevas provincias dentro de Buenos Aires.

La idea, esbozada en su nuevo libro «Una nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional», plantea además partir en dos al conurbano y crear dos nuevos municipios en La Matanza.

Mediante esta propuesta que Bullrich escribió junto a Enrique Morad, abogado y profesor de ciencias políticas, y Jorge Colina, el economista titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el ex ministro de Educación durante la gestión macrista volvió a poner sobre la mesa un debate que ya había sido cerrado tiempo atrás: la división de la PBA en nuevas provincias para facilitar su gestión.

El proyecto que plantea el saliente senador implica partir al territorio bonaerense -hoy a cargo de Axel Kicillof- en cinco nuevas jurisdicciones:

*Provincia de Buenos Aires Atlántica: con la ciudad de Mar del Plata como capital, este distrito reuniría a más de 20 partidos del sureste de Buenos Aires.

*Provincia de Buenos Aires del Sur: con más de 30 municipios y su capital en la ciudad de Bahía Blanca, sería la provincia más grande de las cinco, tomando la zona centro y suroeste de la provincia.

*Provincia de Buenos Aires del Norte: con capital en San Nicolás, implicaría unos 30 partidos que tomarían todo el norte del actual distrito.

*Provincia de Luján: con su capital en el actual partido de Luján, esta propuesta sería la primera división del conurbano, ocupando el norte del Gran Buenos Aires y parte del oeste.

*Provincia del Río de la Plata: esta zona implicaría la otra mitad de la actual zona oeste del GBA y su zona sur, manteniendo la capital provincial de La Plata como centro de la nueva provincia.

La opinión de Reyes

El intendente dorreguense Raúl Reyes opinó es un buen momento para “rediscutir una división de la provincia”, una idea con la cual –dijo- está de acuerdo.

“No conozco al detalle la iniciativa de Bullrich, pero nuestro distrito está a 600 kilómetros de La Plata y Buenos Aires, y por cada tema, gestión, convenio o trámite que debemos hacer tenemos que recorrer esa distancia. No se ha hecho mucho en materia de descentralización”, remarcó.

Reyes dijo que la realidad de los distritos del interior tiene “poco y nada que ver” con la de los partidos del Conurbano “densamente poblados, industrializados, los cuales reciben continuamente personas de todo el país”.

“En el interior, en cambio, los pueblos son pequeños y su economía gira en torno a la producción agropecuaria. Aquí los problemas pasan, por ejemplo, por la falta de médicos y enfermeros, algo que en el Conurbano es impensable”, señaló.

“Entiendo que una división de la provincia es un tema profundo y que no será sencillo llegar a una resolución consensuada, pero es un tema que hay que abordar y discutir”, añadió.

Otras voces

Fernando Compagnoni – Senador Provincial Juntos

«Realmente soy de los que creo que nuestra Provincia de Buenos Aires merece la oportunidad de pensar una nueva conformación».

Marcelo Feliú – Senador Provincial Frente de Todos

«Es interesante debatir el carácter heterogéneo de la Provincia de Buenos Aires y buscar a ver cómo podemos hacer para que sea una gestión más eficiente, y que pueda contemplar en todos los ámbitos las diferencias que existen entre todos los sectores del territorio».

Andrés De Leo – Juntos Por el Cambio

«Con esta realidad polítca actual, es un proyecto que por ahora no pasaría más de lo intelectual, porque si no hay una reforma profunda en la ley de coparticipación y una reforma profunda hacia adentro de las fuerzas políticas de revertir un proceso de centralismo muy fuerte, no vamos a poder avanzar».

Guillermo Castello – Avanza Libertad

«La Provincia de Buenos Aires tiene un problema enorme de hace 40 años porque sus dimenciones están mal proporcionadas. Tenemos un conurbano que chupa todos los recursos y al interior le queda muy poco. El proyecto de Bullrich tiene algunos problemas porque crea lo que estamos en desacuerdo de hace mucho tiempo, que es el gasto público». (Ecos de mi ciudad). (24-12-21).