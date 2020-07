Para entretenerse con la nueva cuarentena: cuáles son las películas y series que se estrenan en julio en Netflix

Después de más de 100 días de aislamiento, el Gobierno nacional extendió y endureció la cuarentena en el AMBA por el aumento de casos de coronavirus en el país, por lo que a partir de este miércoles todos aquellos que no trabajen en las actividades esenciales, deberán salir lo menos posible, y de hacerlo, tendrá que ser solo para realizar las compras fundamentales para el hogar.

De este modo, muchos volverán a estar la mayor parte del día dentro de casa, y para pasar el tiempo de la mejor manera posible, Netflix sumará a su pantalla muchos estrenos que podrán verse a partir del 1° de julio.

En lo que respecta a series, el 3 de julio estará disponible el final de Las Chicas del Cable, la ficción española protagonizada por Blanca Suárez, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Maggie Civantos.

La segunda parte de la quinta temporada retoma la historia seis meses después a los eventos ocurridos en el final de la entrega anterior, por lo que habrá que esperar hasta el último capítulo para conocer el destino de cada uno de los personajes.

Por otro lado, se estrenará la primera temporada de Ju-on: orígenes, una historia de terror que cuenta la vida de un investigador de sucesos paranormales que busca obsesivamente una casa maldita donde algo terrible les sucedió a una madre y su hijo hace muchos años.

La producción estará dirigida por Sho Miyake, director de Playback, obra por la que estuvo nominado en el Festival Internacional de Locarno en 2012 al Golden Leopard. La serie intentará ir a los orígenes de los relatos de este estilo que ya se han visto, como es el caso del film El grito, por lo que será parecida a las películas de terror más conocidas del cine.

Del mismo modo, el actor Zac Efron volverá a la pantalla el 10 de julio, pero esta vez con una docu-serie llamada Con los pies sobre la tierra, donde guiado por el activista Darin Olien, el artista comienza un viaje en el muestra cuáles son las alternativas más saludables para vivir y, sobre todo, qué pequeños hábitos podemos modificar en nuestra vida cotidiana para no perjudicar al medio ambiente.

Por otra parte, se sumará a la plataforma la ficción Maldita, protagonizada por Katherine Langford, muy conocida por su rol de Hannah Baker en las dos primeras temporadas de 13 Reasons Why. La historia estará disponible a mediados de julio, y contará una nueva mirada sobre la leyenda del Rey Arturo.

Para los fanáticos de Vis a Vis, finalmente llegó el spin off, en el cual Zulema (Najwa Nimri) y Maca (Maggie Civantos) se unen nuevamente para planear robos a casinos y bancos.

De acuerdo a lo que se difundió en la sinopsis oficial, las protagonistas ya llevan años robando juntas, por lo cual deciden tomarse un tiempo porque el tenso vínculo que entablaron se torna peligroso. De este modo, deciden organizar un último gran atraco para despedirse de su vida criminal.

En cuanto a las películas, uno de los estrenos es Bajo el sol de Riccione, un film romántico que cuenta lo que ocurre con un grupo de jóvenes se hacen amigos en las vacaciones y, juntos, se ayudan mutuamente a navegar romances y flechazos de verano.

Del mismo modo, llega a Netflix La vieja guardia, donde se habla sobre cuatro guerreros inmortales que llevan siglos protegiendo a la humanidad son perseguidos por sus misteriosos poderes, justo cuando descubren a una nueva integrante.

Todas las series a estrenarse

Da el sí (1/7/2020)

Karppi. Temporada 2 (1/7/2020)

Warrior Nun (2/7/2020)

Las chicas del cable. Temporada final: Parte 2 (3/7/2020)

JU-ON: Orígenes (3/7/2020)

Jane The Virgin: Temporada 5 (6/7/2020)

Desplazados. Miniserie (8/7/2020)

¿Era amor? (8/7/2020)

The Protector. Temporada 4 (9/7/2020)

Con los pies sobre la tierra (10/7/2020)

De cita en cita: Brasil (10/7/2020)

Oscuro deseo (15/7/2020)

Cambio de piel: Antes y después (15/7/2020)

La celestina de la India (16/7/2020)

El desafío del beso (17/7/2020)

Maldita (17/7/2020)

The Blacklist Temporada 7 (18/7/2020)

How to Sell Drugs Online (Fast). Temporada 2 (21/7/2020)

Símbolos (22/7/2020)

¡A cantar! España (24/7/2020)

Chicas buenas. Temporada 3 (26/7/2020)

Inside the World’s Toughest Prisons. Temporada 4 (29/7/2020)

The Umbrella Academy. Temporada 2 (31/7/2020)

Vis a Vis: El oasis (31/7/2020)

Get Even (31/7/2020)

Películas

Bajo el sol de Riccione (1/7/2020)

Tres son multitud (1/7/2020)

Francotirador (1/7/2020)

Patinando a la gloria (1/7/2020)

Billy Elliot (1/7/2020)

La lista de Schindler (1/7/2020)

Un detective suelto en Hollywood (1/7/2020)

Un detective suelto en Hollywood II (1/7/2020)

El crimen del padre Amaro (1/7/2020)

Jigsaw: El juego continúa (2/7/2020)

Atrapa ese email (3/7/2020)

Una mente canina (3/7/2020)

La vieja guardia (10/7/2020)

Los infieles (15/7/2020)

Top Gun: reto a la gloria (15/7/2020)

Norbit (15/7/2020)

Encuentro fatal (16/7/2020)

Spider-man: De regreso a casa (16/7/2020)

El stand de los besos 2 (24/7/2020)

Galletas de animalitos (24/7/2020)

Ofrenda a la tormenta (24/7/2020)

Pitch Perfect 3: la última nota /27/7/2020)

Hater (29/7/2020)

Harry Potter y la cámara secreta (30/7/2020)

Extraordinario (31/7/2020)

Contenido para niños

Metegol (1/7/2020)

Los Jóvenes Titanes en acción. Temporada 5 (1/7/2020)

Abby Hatcher. Temporada 1 (1/7/2020)

El club de las niñeras (3/7/2020)

Hola, ninja. Temporada 3 (10/7/2020)

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos en el espacio (10/7/2020)

Astro Boy (15/7/2020)

Ashley Garcia: Genius in Love (20/7/2020)

Isla Larva: La película (23/7/2020)

Dragones: Equipo de rescate: Secretos de un Ala Musical (24/7/2020)

Gormiti (30/7/2020)