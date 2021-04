Para aprovechar al máximo la app: trucos de WhatsApp que seguro no conocías

01Desde que WhatsApp se “instaló” en nuestras vidas, la forma en que nos comunicamos cambió. Además de estar con el celular casi todo el día, los usuarios de la aplicación le prestan mucha atención a las actividades que hacen los otros en esta red social. La última conexión, las famosas historias, la foto de perfil y la verificación en la lectura de los mensajes provoca que muchas veces nuestros contactos estén más atentos a lo que no hacemos, que a lo que sí.

Lo cierto, es que muchos son los consumidores de la aplicación que desean saber cada uno de los secretos que brinda este servicio de mensajería y aunque cada actualización trae novedades, hoy en día hay muchos trucos que pueden entusiasmar a varios. Actualmente la aplicación adquirida por Facebook tiene más de 1.500 millones de usuarios, de los cuales muchos de ellos todavía no conocen algunas de las sencillas funciones que esconde la app de mensajería.

Distintos formatos de mensaje

WhatsApp brinda la posibilidad de ponerle al texto negrita, cursiva, tachado e incluso monoespaciado. En el caso de querer escribir en cursiva, hay que colocar un guion bajo antes y después del texto (_texto_). Si lo que se quiere es marcar algo en negrita, basta con poner un asterisco antes y después del texto (*texto*).

Para tachar la frase, basta que colocar virgulilla antes y después del texto (~texto~). Mientras que en el caso del monoespaciado, hay que colocar tres comillas invertidas antes y después del texto. (“`texto“`).

Foto de perfil oculta

Uno de los primeros pasos tras registrarse en la aplicación es la elección de foto de perfil, el estado y el nombre que se mostrará a quienes no tengan nuestro número agendado. Pero no a muchos les gusta que su foto de perfil sea vista por personas que no están agendadas, por lo que WhatsApp permite personalizar, mediante el menú de Ajustes-Cuenta-Privacidad, la cuenta y escoger quién ve toda esta información: para todos, para nuestros contactos o directamente oculta.

Modo oscura

Una de las funciones que más demanda tuvo hasta su salida fue la la de poner WhatsApp en “modo oscuro” por diferentes razones que iban desde lo estético a reducir el gasto de batería. Para sustituir el blanco del fondo de la aplicación de mensajería, tan sólo hay que irse a Ajustes generales, Chats y en Tema, podremos cambiar de claro a oscuro.

Gestión de los chats: conservarlos, enviarlos por mail o eliminarlos

Hay varias maneras de guardar uno o más mensajes. WhatsApp ofrece la posibilidad de guardar todo el historial de una conversación al iniciar sesión con su propio sistema de backup o copia de seguridad, tanto la opción de realizarla como de restaurarla. Pero si lo que queremos es conservar o trasladar un mensaje (o sobre todo una conversación), podemos compartirla en un correo electrónico en forma de archivo .txt en la versión de Android.

En iOS se copia como texto seleccionado a un correo nuevo. Para realizar esta acción, el usuario deberá buscar la opción en los tres puntos y “Más” del menú que sale al seleccionar una conversación. Ésta queda en un archivo de texto (.txt) como un adjunto estándar a un correo. Pero si lo que se busca es eliminar conversaciones o mensajes tenemos también varias opciones, según lo que se quiera exactamente.

Seleccionando un mensaje podemos eliminarlo de la conversación: si es nuestro no lo verá nadie más y si es ajeno no lo veremos nosotros. Podemos hacer las acciones a nivel global, yendo al mismo menú que para configurar la copia de seguridad: Ajustes > Chats > Historial de chats. Ahí tenemos tres opciones para hacer desaparecer conversaciones: Archivar: limpiará la pantalla de chats, dejando un acceso a los mismos en “Chats archivados”. La acción es completamente revocable, del mismo modo que se ha archivado. Vaciar: se eliminan los chats, con la posibilidad de restablecerlos desde la copia de seguridad. Eliminar: se borran definitivamente.

Enviar mensajes con el asistente de voz

En un teléfono Android, se puede enviar mensajes dictándolos y sin tocar el teléfono gracias a Google Now. Para llevar a cabo esta acción, se debe recurrir al habitual comando “Ok, Google” para activarlo y seguidamente pronunciar la orden “Enviar WhatsApp a” y el nombre del contacto. A continuación se deberá dictar el texto que queramos enviar y confirmar dicho envío con un “Sí”.

En el caso de un iPhone, habrá que darle permiso antes que nada en el apartado de compatibilidad de apps dentro de la sección que Siri tiene en el menú de Ajustes (Ajustes > Siri > Compatibilidad de apps). Si está configurado que Siri esté activo siempre, sólo habrá que tocar el teléfono para desbloquearlo, de modo que tras el “Oye, Siri” o la llamada que tengamos configurada, el usuario solo tendrá que decir “Escribe un mensaje por WhatsApp” para que le pregunte qué y a quién.

Usar WhatsApp un número distinto al de nuestra tarjeta SIM

WhatsApp (como Telegram u otras aplicaciones de mensajería) nos pide un número de teléfono para activar la cuenta e iniciar sesión, enviando un SMS con un código. En realidad, la SIM activa es necesaria sólo para esto y no para el uso una vez está activado, por lo que una vez hecho esto se puede cambiar la SIM o quitarla del teléfono sin que se cierre la sesión o se pierda nada.

Cómo saber la hora en que leyeron nuestro mensaje

Desde hace algún tiempo, Whatsapp implementó una nueva función que permite confirmar que el mensaje que enviamos fue leído. Sin embargo, recientemente se volvió muy común que muchos de nuestros contactos opten por sacar el tick azul, y aunque sabemos que ingresó a la aplicación, no tenemos conocimiento de a qué hora leyó el mensaje. Afortunadamente, es posible saber a qué hora se entregó el mensaje y a qué hora lo leyó nuestro contacto.

Para acceder a esa información, sólo basta con ingresar a la conversación, y una vez que se deje apretado el dedo sobre el mensaje enviado, aparecerá un nuevo menú. Allí, basta con apretar la letra “i”, y luego, aparecerá un recuadro con la hora en que el mensaje se envío y se leyó. (01-04-21).