PAMI denunció a dos médicos de Tres Arroyos por cobros indebidos a pacientes

El encargado de la delegación de PAMI en Tres Arroyos, Facundo Elgart, advirtió que se han recibido reclamos por parte de los afiliados por presunto cobro indebido de profesionales por prescribir recetas, tema que también tomó estado público a través de las redes sociales y que originó el envío, por parte de la obra social de los jubilados, de cartas documento a dos médicos para que cesen en esa actitud.

“Recibimos una veintena de reclamos, y tratamos de estar cerca de los afiliados para resolver la situación; de hecho buscaremos que se reintegre el dinero cobrado de manera indebida”, dijo a los colegas de LU 24.

“Como todo el mundo estamos en las redes pero no es allí el lugar para resolverlo; por eso nosotros hicimos la denuncia a través del sistema, y además de pasarlo al área jurídica, enviamos carta documento a dos profesionales que por disposición del Colegio Médico de la Provincia estarían cobrando por encima de la obra social. Hablé con autoridades del Círculo Médico local, que les dijeron que eso no se puede hacer, pero como no depusieron su actitud hicimos la denuncia y recibirán los apercibimientos que correspondan, además de que si esto sigue quedarán desafectados del servicio a la Obra Social porque no están cumpliendo con el contrato”, indicó Elgart.

El titular de la dependencia local de PAMI aseguró además que días pasados se incorporó a la atención una nueva médica de cabecera, la doctora Karina Duplaa, que atenderá en los consultorios externos de Policoop. (LU 24). (10-09-22).